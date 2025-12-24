Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских

Ростех упрекнул Reuters в непонимании приоритетов ОПК России

Tекст: Мария Иванова

Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале резко отреагировала на статью агентства Reuters, в которой говорится, что российская оборонная промышленность якобы испытывает давление.

В своем заявлении корпорация отметила, что западные журналисты по-прежнему не понимают сути работы российского оборонно-промышленного комплекса.

В сообщении говорится: «Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских». В Ростехе считают, что Reuters оперирует устаревшими клише о России, вспоминая мавзолей, советское наследие и другие стереотипы, а материал не выдерживает критики.

Ростех подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине оборонные предприятия многократно увеличили объемы производства. Армия системно получает авиацию, бронетехнику, артиллерию, беспилотники и боеприпасы – зачастую с опережением графиков. Также отмечается: за срыв гособоронзаказа в России введена жесткая ответственность, что является оправданной мерой в современных условиях.

При этом компания заявила, что главная мотивация отечественной «оборонки» – это не прибыль или страх, а выполнение важнейших государственных задач и чувство долга перед страной.

Как отметили в Ростехе, лозунг «Все для фронта, все для Победы!» остается актуальным с временем Великой Отечественной войны и продолжает объединять промышленность сегодня.

В госкорпорации подчеркивают, что западные стереотипы давно устарели, а использование ими советских нарративов и образов лишь вызывает улыбку, поскольку развитие российского ОПК движимо национальной идеей и ответственностью перед страной, а не коммерческими интересами.

«Изъяны», которые вы рисуете, на самом деле являются нашей силой. Да и пугать советскими временами в России давно не модно. Вы опоздали лет на 40.

Сдувать пыль с потрепанных нарративов времен Перестройки и эксплуатировать стереотипы из плохого голливудского кино про русских – в XXI веке это даже не стыдно, это смешно», – заключили в Ростехе.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация не зарабатывает на СВО, а реализует важную государственную задачу по обеспечению фронта.