    СВО ускорила процесс обновления элит в России
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    Путин поздравил Алиева с днем рождения
    Названа возможная причина крушения самолета с начальником генштаба Ливии
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    24 декабря 2025, 09:41 • Новости дня

    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских

    Ростех упрекнул Reuters в непонимании приоритетов ОПК России

    Tекст: Мария Иванова

    Ростех отверг обвинения Reuters, отметив, что задачи оборонной отрасли связаны с выполнением государственных целей, а не извлечением прибыли.

    Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале резко отреагировала на статью агентства Reuters, в которой говорится, что российская оборонная промышленность якобы испытывает давление.

    В своем заявлении корпорация отметила, что западные журналисты по-прежнему не понимают сути работы российского оборонно-промышленного комплекса.

    В сообщении говорится: «Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских». В Ростехе считают, что Reuters оперирует устаревшими клише о России, вспоминая мавзолей, советское наследие и другие стереотипы, а материал не выдерживает критики.

    Ростех подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине оборонные предприятия многократно увеличили объемы производства. Армия системно получает авиацию, бронетехнику, артиллерию, беспилотники и боеприпасы – зачастую с опережением графиков. Также отмечается: за срыв гособоронзаказа в России введена жесткая ответственность, что является оправданной мерой в современных условиях.

    При этом компания заявила, что главная мотивация отечественной «оборонки» – это не прибыль или страх, а выполнение важнейших государственных задач и чувство долга перед страной.

    Как отметили в Ростехе, лозунг «Все для фронта, все для Победы!» остается актуальным с временем Великой Отечественной войны и продолжает объединять промышленность сегодня.

    В госкорпорации подчеркивают, что западные стереотипы давно устарели, а использование ими советских нарративов и образов лишь вызывает улыбку, поскольку развитие российского ОПК движимо национальной идеей и ответственностью перед страной, а не коммерческими интересами.

    «Изъяны», которые вы рисуете, на самом деле являются нашей силой. Да и пугать советскими временами в России давно не модно. Вы опоздали лет на 40.

    Сдувать пыль с потрепанных нарративов времен Перестройки и эксплуатировать стереотипы из плохого голливудского кино про русских – в XXI веке это даже не стыдно, это смешно», – заключили в Ростехе.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация не зарабатывает на СВО, а реализует важную государственную задачу по обеспечению фронта.

    23 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром во вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотнbrами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 56 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спеоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 ЗРК, 26 668 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, утром во вторник по всей украинской территории прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Киеве и в Киевской области начали переход к экстренным отключениям света. Перебои с электричеством начались также в Одесской области.

    Накануне ВС России поразили использовавшиеся для ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Ранее ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    23 декабря 2025, 22:04 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    @ Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в последние недели наносятся практически ежедневно, что постепенно отсекает ее от Черного моря, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Российские удары по югу Украины препятствуют работе портов и отрезают страну от Черного моря, сообщил Коц в Telegram-канале.

    «Украину начали отрезать от Черного моря», – написал он.

    По словам военного корреспондента, удары наносятся практически ежедневно по транспортной и портовой инфраструктуре, а также по энергетике региона. В результате логистика из дунайских портов была нарушена после поражения моста в Маяках, что привело к временной остановке движения на трассе Одесса – Рени и необходимости устанавливать понтонные переправы.

    Коц отмечает, что мощные удары по энергетическим объектам в Одесской области затруднили работу портов из-за постоянных перебоев с электроэнергией. После обстрела терминалов, перевозка и отправка грузов через порт Южный была временно приостановлена.

    Журналист подчеркивает, что российские удары нанесли ущерб экспортному потенциалу Украины: морская логистика через черноморские и дунайские порты обеспечивала до 70% экспорта агропродукции и 60% всех объемов экспорта. По данным Американской торговой палаты, атаки снизили эффективность работы терминалов на 50%: часть остановлена, остальные запитаны от генераторов. Значительная часть экспортеров сельхозпродукции несет ежемесячные убытки в сотни миллионов долларов.

    Украинская зерновая биржа сообщает, что в декабре реальный экспорт зерна составил всего 1,2 млн тонн при плане 3,8 млн тонн. В результате атак на порты выросли расходы на перевалку и стоимость перевозки, а цены на экспорт снизились. Эксперты считают, что такие последствия ударов лишают Украину основного источника дохода, заставляя Киев в дальнейшем полагаться исключительно на внешнюю финансовую поддержку.

    Ранее Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отрезает Украину от Дуная.

    23 декабря 2025, 20:10 • Видео
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    23 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО

    Из зоны СВО вернулись 167 тыс. ветеранов боевых действий

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Из зоны проведения специальной военной операции вернулись порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

    Порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий уже вернулись с территории проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков во время заседания центрального штаба «Народного фронта».

    Новиков отметил, что «если завтра победа, то вернется в несколько раз больше».

    В конце июня сообщалось, что домой после службы вернулись около 137 тыс. участников спецоперации на Украине.

    Ранее участники форума «Вместе победим!» обсудили механизмы интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь.

    23 декабря 2025, 20:25 • Новости дня
    Украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский генштаб подтвердил, что подразделения ВСУ покинули Северск, заявление было сделано спустя почти две недели после освобождения города.

    Украинский генеральный штаб спустя почти две недели подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Северск в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».

    В сообщении в официальном Telegram-канале украинского генштаба говорится: «Отошли из населенного пункта».

    11 декабря президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

    23 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Андреевку Днепропетровской области. А группировка «Север» взяла под контроль Прилипку в Харьковской области.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны около Барвиновки, Терноватого, Любицкого, Гуляй-Поля, Верхней Терсы, Косовцево, Заречного Запорожской области и Коммунаровки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль Прилипку Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Грабовского, Андреевки, Алексеевки и Яблоновки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой и Волчанскими Хуторами.

    ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Подолов, Ковшаровки, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР), Александровки, Диброва, Дробышево, Красного Лимана и Ильичовки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 200 военнослужащих. Уничтожены шесть складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ у Миньковки, Платоновки, Кирово, Кузьминовки, Петровского, Бондарного, Червоного, Приволья, Константиновки, Степановки и Николаевки ДНР.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и три склада мат средств.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Родинском. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, двух механизированных, бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Кучерова Яра, Торецкого, Нового Донбасса, Белицкого, Артемовки, Гришино, Муравки, Удачного ДНР, Крутояровки и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника составили более 470 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Вильчу в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    23 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Марочко: Российские силы заняли оба берега Северского Донца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные вышли сразу на два берега реки Северский Донец после освобождения поселка Прилипка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским войскам установить контроль над обоими берегами реки Северский Донец, передает ТАСС.

    Марочко сообщил: «Освобождение населенного пункта Прилипка стало возможным после того, как наши военнослужащие нарастили силы и средства на старицком участке. И за очень короткий интервал времени уже есть определенные успехи. Сейчас наши военнослужащие уже находятся по обоим берегам Северского Донца».

    Факт освобождения Прилипки официально подтвердили в Минобороны России 23 декабря. Это продвижение предоставляет российским войскам стратегические преимущества на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, плотина Печенежского водохранилища на реке Северский Донец получила повреждения, движение автомобилей по ней прекращено.

    Ранее украинские военные столкнулись с серьезными потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки.

    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    23 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA

    Ростех сообщил об успешной боевой проверке антидроновых патронов IGLA 100

    Tекст: Мария Иванова

    Боеприпасы IGLA 100 для стрелкового оружия продемонстрировали способность поражать современные дроны даже при двойной алюминиевой защите на дистанции до 100 метров, сообщили в Ростехе.

    Антидроновые патроны IGLA успешно подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях, передает Telegram-канал Ростеха. Представителей компании отметили на премии «Золотая идея», где боеприпасы IGLA 100 одержали победу в категории за достижения в производстве продукции военного назначения и внедрении инноваций.

    Патроны способны эффективно поражать беспилотники, выполненные даже из прочных композитных материалов и оснащённые металлическими компонентами. В составе IGLA 100 используется высокотвердая дробь массой 42 грамма с плотностью на полтора раза выше, чем у свинцовой дроби. Такая конструкция обеспечивает уверенное пробитие двух алюминиевых пластин толщиной по миллиметру на дистанции до 100 метров.

    За счет особой архитектуры патрон обеспечивает более 80% кучности в круге диаметром 2 метра на максимальной дистанции. В Ростехе подчеркнули: «Ружье 12-го калибра – последний и очень важный рубеж обороны от дронов, а качество боеприпаса играет решающую роль. 'Убойная' сила антидроновых патронов IGLA подтверждена в реальных боевых действиях. Одного попадания достаточно, чтобы мини-БПЛА любого материала был гарантированно уничтожен».

    Также отмечается, что использование таких патронов снижает требования к подготовке стрелка для стрельбы по быстро движущимся и малогабаритным целям. Это позволяет повысить эффективность защиты благодаря высокой твердости дроби и её плотной осыпи, что особенно важно при защите важных объектов от воздушных угроз.

    Как ранее сообщили в Ростехе, инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяет оперативно устанавливать сотни мин по заданным координатам.

    Ростех ранее a href="https://vz.ru/news/2025/12/2/1378012.html">поставил в войска новую партию усовершенствованных БМП-3. Кроме того концерн поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД.

    23 декабря 2025, 19:13 • Новости дня
    В Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России из-за успехов на Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль предупредил о риске для НАТО из-за успеха России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что устойчивые успехи российской армии на Украине могут стать серьезной угрозой для безопасности стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    В интервью немецкому агентству DPA он отметил: «Если российская армия добьется устойчивых военных успехов на Украине, это будет серьезной угрозой для НАТО».

    По словам Вадефуля, поддержка Украины остается приоритетной задачей для европейской политики безопасности. Министр подчеркнул, что стабильная ситуация и способность Украины защищать собственные интересы важны для всей Европы. Он напомнил, что Европа не может позволить себе успокаиваться, даже если будут достигнуты успехи в переговорах о прекращении огня.

    Глава МИД Германии сообщил, что не видит оснований для снижения поддержки Украины. Более того, он рекомендовал не ослаблять планы и меры помощи, заявив, что именно позиция силы способна обеспечить большую безопасность для НАТО и самой Германии.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО. При этом в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России.

    Президент России Владимир Путин на «Итогах года» предложил Рютте на фоне его высказываний о готовности России напасть на Европу сначала ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    24 декабря 2025, 05:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.


    24 декабря 2025, 05:16 • Новости дня
    Импорт морепродуктов из России в ЕС вырос после начала СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Импорт рыбы и аквакультуры из России в ЕС в 2022-2024 годах превышает показатели, которые были до начала специальной военной операции на Украине, следует из опубликованного доклада Европейской комиссии об итогах торговли рыбой и морепродуктами между ЕС и Россией.

    В 2020 году страны ЕС закупили российской рыбы и морепродуктов на 583 млн евро, в 2021 году – на 613 млн евро. В 2022 году поставки составили 955 млн евро, в 2023 году – 861 млн. В 2024 году объем импорта рыбы и продукции аквакультуры из России составил 709 млн евро и 179 тыс. тонн. Россия заняла 13-е место среди поставщиков подобной продукции на рынок ЕС, передает РИА «Новости».

    Ключевым направлением экспорта стали белые виды рыбы. На треску пришлось 73 тыс. тонн продукции на сумму 411 млн евро, что составляет более половины стоимости российского импорта в ЕС. Минтай занял второе место по популярности – 80 тыс. тонн на сумму 186 млн евро.

    Крупнейшими импортерами российской рыбы в 2024 году остаются Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

    Торговля рыбной и аквакультурной продукцией между Россией и Евросоюзом сохраняет высокие показатели, несмотря на пакеты санкций . Еврокомиссия отдельно отметила, что значительная часть продукта поступает в ЕС через третьи страны, где происходит дополнительная переработка и реэкспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала лидером по экспорту морепродуктов в Южную Корею осенью. Рынок креветок недавно пережил кризис перепроизводства. Производители семги столкнулись с неблагоприятными климатическими явлениями в Тихом океане и лососевыми вшами.

    23 декабря 2025, 14:23 • Новости дня
    Армия России начала окружение ВСУ на Краснолиманском направлении

    Российская армия начала окружение ВСУ в районах Дробышево и Озерного в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районах Дробышево, Диброво и Озерного российская армия проводит успешные наступательные действия с возможным расширением операций в сторону Северска, сообщили в руководстве ДНР.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о продвижении российских войск и зажатии украинских формирований в районах Дробышево, Диброво и Озерное на краснолиманском направлении. По его словам, основную роль здесь играет 25-я общевойсковая армия, которая окружает ВСУ с нескольких сторон и ведет успешные бои возле населенного пункта Озерное.

    Кимаковский в эфире Первого канала заявил: «Они очень плотно работают с группировкой «Южная». Там идет накат практически со всех сторон», передает ТАСС.

    Он отметил, что комплексное наступление создает условия для дальнейшего движения к Северску в Донецкой Народной Республики. Особое внимание эксперт уделил возможностям развития атак с применением опыта, полученного в боях за Серебрянское лесничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия ранее потеряла роту солдат при попытке обороныГуляйполя в Запорожской области. Кроме того, Кимаковский сообщал. что в коммуникационных шахтах «Покровское» к западу от Красноармейска заблокированы десятки украинских военных.

    Также подразделения группировки «Запад» наносят поражения живой силе и технике ВСУ и бригады нацгвардии в районах Диброва, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки ДНР.

    Потери ВСУ там превысили 200 военнослужащих, а Минобороны доложило об уничтожении шести складов боеприпасов.

    24 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    23 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером во вторник, 23 декабря, средствами российской ПВО были успешно ликвидированы многочисленные украинские дроны в нескольких регионах страны, включая Брянскую область, сообщило Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа с 17.00 до 20.00 мск, передает Минобороны России.

    Десять дронов были обезврежены над Брянской областью, шесть зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью. Два беспилотника удалось ликвидировать над Калужской областью, еще по одному – в Курской и Смоленской областях.

    Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область. Также системы противовоздушной обороны уничтожили за три часа 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями.

    23 декабря 2025, 16:06 • Новости дня
    Минобороны заявило о расширении плацдарма для наступления после взятия Андреевки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, сообщило Минобороны России.

    По данным министерства, освобождение Андреевки стало возможным благодаря действиям военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». Населенный пункт располагается вдоль восточного берега реки Гайчур, что имеет стратегическое значение для продолжения наступательных операций.

    «Освобождение Андреевки позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур», – подчеркивается в сообщении в Telegram-канале Минобороны. В ведомстве уточнили, что в ходе боев зачищено около 510 зданий и строений.

    Напомним, российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

