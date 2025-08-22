Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
Чемезов: Ростех на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт
Ростех на СВО не зарабатывает, а решает огромнейшую государственную задачу – обеспечивает фронт, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
По его словам, госкорпорация «Ростех» не зарабатывает на спецоперации на Украине, а выполняет важную государственную задачу по обеспечению фронта, передаетРИА «Новости».
Чемезов добавил, что с начала спецоперации некоторые международные компании существенно увеличили рентабельность, однако Ростех, напротив, потерял часть маржинальности и уменьшил капитализацию.
Чемезов подчеркнул, что у Ростеха нет цели получать прибыль от происходящего: «Каждый день мы решаем огромнейшую государственную задачу, обеспечивая фронт самым необходимым», – отметил он. Глава госкорпорации добавил, что Ростех не является частным бизнесом, а государственная компания несет ответственность перед страной.
Чемезов пояснил также, что у Ростеха есть и социальная миссия, так как на некоторых территориях компания является единственным крупным работодателем. Из-за этого корпорация берет на себя дополнительные обязательства. Он добавил, что выполнение срочного гособоронзаказа требует значительных и постоянных вложений в расширение производственных мощностей, закупку сырья и привлечение специалистов, в отличие от частных компаний, которые могут отложить инвестиции.
