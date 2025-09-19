Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД

Ростех поставил армии комплексы «Панцирь-СМД» с боекомплектом до 48 мини-ракет

Tекст: Мария Иванова

Поставка партии зенитных ракетных комплексов Панцирь-СМД и боевых машин Панцирь-С в войска произведена, сообщает Telegram-канал Ростеха.

В боекомплекте новейшей версии комплекса может размещаться до 48 мини-ракет, что позволяет гибко настраивать его вооружение в зависимости от задачи. Количество боеприпасов может изменяться за счет комбинации штатных ракет и мини-ракет.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Комплексы семейства Панцирь показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели».

Техника успешно прошла все необходимые испытания и была принята военной приемкой.

Ранее представители Ростеха заявили, что российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские инженеры перенимают ключевые разработки российских конструкторов.

Ростех такжде сообщил о повышенной эффективности новой ракеты Х-39.

На прошлой неделе компания поставила военным новые партии БМП-3 и БМД-2.