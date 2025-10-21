Отряд кораблей ТОФ прибыл на военно-морскую базу Таиланда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и танкер «Борис Бутома» прибыли на базу Саттахип королевских ВМС Таиланда, передает ТАСС. Российские моряки были встречены военным оркестром и высокопоставленными офицерами Таиланда. Им вручили традиционные цветочные гирлянды пхуанг малай в знак уважения.

Командир отряда кораблей ТОФ Алексей Ульяненко в приветственной речи заявил: «Мы с большим удовольствием в очередной раз пришли в Королевство Таиланд. Нам здесь все знакомо, мы будем рады приходить к вам снова и снова».

Деловой заход кораблей продлится до 25 октября. Во время визита пройдут совместные учения по связи и маневрированию в территориальных водах Таиланда.

