  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    19 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    21 октября 2025, 07:49 • Новости дня

    Отряд кораблей ТОФ прибыл на военно-морскую базу Таиланда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три корабля Тихоокеанского флота пришвартовались на главной военно-морской базе Саттахип, где их торжественно встретили представители ВМС Таиланда.

    Фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и танкер «Борис Бутома» прибыли на базу Саттахип королевских ВМС Таиланда, передает ТАСС. Российские моряки были встречены военным оркестром и высокопоставленными офицерами Таиланда. Им вручили традиционные цветочные гирлянды пхуанг малай в знак уважения.

    Командир отряда кораблей ТОФ Алексей Ульяненко в приветственной речи заявил: «Мы с большим удовольствием в очередной раз пришли в Королевство Таиланд. Нам здесь все знакомо, мы будем рады приходить к вам снова и снова».

    Деловой заход кораблей продлится до 25 октября. Во время визита пройдут совместные учения по связи и маневрированию в территориальных водах Таиланда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку. Корветы «Резкий» и «Герой» начали учения с атомными подлодками и комплексами «Бастион». Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров «противника» на учениях в Японском море.

    20 октября 2025, 02:00 • Новости дня
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам вечером воскресенья.

    Вэнс сказал, что Трамп «настроен оптимистично» в отношении того, что его  администрация сможет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, но добавил, что о сроках можно только догадываться.

    На вопрос, почему президент США не предоставил Украине ракеты Tomahawk, вице-президент указал на стремление Трампа обеспечить «безопасность Америки в первую очередь», приводит его слова New York Times.

    «Очевидно, это означает, что нам нужны критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    Комментарии (14)
    18 октября 2025, 23:50 • Новости дня
    ВСУ после реформы недосчитались операторов дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    На Украине заметили снижение числа операторов беспилотников при сохранении производства дронов, что связывают с неэффективностью военной реформы и потерями на фронте, рассказали в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, причиной такого положения стали неэффективные реформы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и результативная работа российских дронов, передает ТАСС.

    Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос подверг критике реформы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что провал на фронте объясняется низкой укомплектованностью и неподготовленностью личного состава бригад, а также неспособностью командования принимать решения, напомнили в агентстве.

    «Корпусная реформа Сырского не возымела должного эффекта. Фактически корпуса представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно. Кроме того, число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем «Рубикон». В среднем ВСУ теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовит около 300», – сообщил источник.

    Он добавил, что формальное увеличение численности подразделений БПЛА произошло за счет ликвидации более мелких формирований, что не сказалось на общем количестве специалистов. В результате на Украине возник дисбаланс между числом произведенных дронов и подготовленных операторов БПЛА.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Украинская армия 18 октября атаковала Белгородскую область 149 беспилотниками, из-за чего погиб один и были ранены семеро жителей региона.

    При этом в районе Красноармейска спецназ Южного военного округа с помощью ударных и FPV-дронов уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 12:14 • Новости дня
    Новый завод BrahMos в Лакхнау выпустил первые ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в субботу презентовал первую партию ракет BrahMos, изготовленных на новом предприятии BrahMos Aerospace в Лакхнау.

    Выпуск первой партии ракет состоялся на новом заводе BrahMos Aerospace в индийском Лакхнау, передает РИА «Новости». Министр обороны Индии Раджнатх Сингх на церемонии, прошедшей в индуистский праздник Дхантерас, сообщил о поставке четырех ракет BrahMos и подчеркнул значение этого события для региона и страны.

    Сингх отметил, что предприятие даст штату Уттар-Прадеш дополнительное финансирование, а индийское правительство получит значительный доход от налогов. По словам министра, налоги, собранные только с производства одной ракеты, позволят строить школы, расширять больницы и реализовывать проекты, улучшающие жизнь граждан. Ожидается, что в следующем финансовом году оборот предприятия достигнет 30 млрд рупий (351,09 млн долларов), а сбор налога на товары и услуги составит 50 млрд рупий (568,5 млн долларов).

    Новый завод был открыт в мае и оснащен современными мощностями для сборки, испытаний и проверки качества ракет. В перспективе предприятие сможет выпускать от 80 до 100 единиц ракет BrahMos в год. Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые запускаются с разных платформ, включая подводные лодки, корабли, самолеты и наземные установки. Российскую сторону в проекте представляет «НПО машиностроения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Индии ввели в строй два новейших фрегата, оснащенных ракетами Brahmos. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил Пакистану ракетными ударами BrahMos. После операции «Синдур» ракетами Brahmos заинтересовались 15 стран мира.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 05:21 • Новости дня
    Сальдо назвал удары ВС России по Карантинному острову защитой Херсона

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Российские вооруженные силы наносят удары по логистическим путям и промышленным объектам ВСУ на Карантинном острове в Херсоне.

    «Карантинный остров, на нем расположены судостроительные предприятия крупнейшие, еще со времен Советского Союза. Там много зданий, сооружений именно промышленного назначения. <…> И на всех этих промышленных объектах они прячутся и из них ведут обстрел других районов города Херсона, а говорят, что это российская армия обстреливает», – рассказал Сальдо ТАСС.

    По его словам, ВС России не дают возможности боевикам киевского режима доставлять в достаточном количестве боеприпасы на территорию Карантинного острова и тем уменьшают опасность для других районов Херсона.

    Сальдо уточнил, что российские удары по мосту, ведущему на остров, были направлены на ограничение передвижения военной техники, при этом мост был разрушен частично, чтобы сохранить возможность эвакуации и передвижения мирных жителей.

    Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев. Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ. Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена» и заявил 19 октября о начале освобождения города.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 05:05 • Новости дня
    Травматолог «Гвоздь» рассказал о потерявшем 2,5 л крови спасенном бойце на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий получил осколочное ранение в грудную клетку и брюшную полость, потеряв 2,5 л крови, однако был успешно прооперирован и остался жив, рассказал врач-травматолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО России с позывным «Гвоздь».

    В госпитале в красной зоне специальной военной операции врачи спасли жизнь российскому бойцу с тяжелым осколочным ранением, передает РИА «Новости».

    Травматолог спецназа «Ахмат» с позывным «Гвоздь» пояснил, что осколок проник раненому в грудную клетку и брюшную полость, повредив сначала правое легкое, затем диафрагму и печень.

    «Торакоабдоминальное – это ранение, когда осколок проникает и в грудную клетку, и в брюшную полость. То есть осколок ранил сначала правое легкое, затем пробил диафрагму и ранил печень. Ранение легкого вызвало массивное кровотечение в плевральной полости. Состояние опасное и жизнеугрожающее. Массивное кровотечение: в плевральной полости около 2,5 литров крови было», – рассказал военный доктор.

    По его словам, анестезиологи оперативно среагировали на шок третьей степени, вызванный сильной кровопотерей у бойца. Провели торакотомию, ушили ранение легкого, извлекли кровь из плевральной полости и остановили кровотечение из печени.

    После успешно проведенной операции пациент был переведен на следующий этап эвакуации и госпитализирован в реанимационное отделение в стабильном состоянии, резюмировал «Гвоздь».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении. Главный нейрохирург Минобороны раскрыл новые типы ранений на СВО. Хирурги госпиталя Вишневского извлекли пулю из сердца бойца СВО.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 23:42 • Новости дня
    Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под русскую песню в TikTok

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько снял видео с танцем под русскую песню

    Tекст: Денис Тельманов

    Валентин Манько, возглавляющий штурмовые войска ВСУ, появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.

    Как сообщает издание «Страна», командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, ранее судимый по обвинениям в коррупции, разбое и грабежах, опубликовал в TikTok короткие видео. В одном ролике Манько танцует в шортах под русскую песню, содержащую бранные выражения.

    Издание разместило эти видеозаписи в своем телеграм-канале. В другом видео Манько определяет, каким персонажем из российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» он является.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал появление нового рода войск – штурмовых. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая резко раскритиковала назначение Манько, назвав его рейдером и бандитом. Она заявила, что, по ее мнению, создание штурмовых войск и практика так называемых «мясных штурмов» используются Сырским для сокрытия неудач на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВС России при выдвижении к Московскому вблизи Димитрова наступил на голову заснувшего в лесу украинского солдата. После этого между сторонами произошел стрелковый бой, в результате которого противник был уничтожен.

    В Сумской области украинская армия усилила штурмовой полк за счет бывших заключенных и готовит его к новым наступательным действиям. Национальная полиция на Украине в Харьковской области разыскивает дезертиров, число которых доходит до пяти на одного полицейского.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о высоком взаимодействии военных Белоруссии и России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусские и российские военные проводят совместные учения, демонстрируя эффективное взаимодействие при выполнении миротворческих задач на территории Таджикистана, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

    Как сообщили в пресс-служббе, белорусские и российские военнослужащие демонстрируют высокий уровень взаимодействия на учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2025» в Таджикистане, передает РИА «Новости». Там добавили, что войска стран-участниц успешно завершили перегруппировку и развертывание на территории республики. Штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции, целью которой является стабилизация обстановки в условном кризисном регионе.

    Личный состав сейчас занимается боевым слаживанием, отрабатывая взаимодействие между подразделениями союзников. В сообщении министерства отмечено, что белорусские миротворцы совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы несут службу на контрольно-пропускных пунктах, демонстрируя высокий уровень взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии стартовали учения ОДКБ «Рубеж-2025». Страны НАТО наблюдали за учениями «Запад-2025» в Белоруссии. Военные России и Белоруссии отработали маневры обороны на учениях.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о ловушке для ВСУ под Красным Лиманом

    У Красного Лимана 63-й бригада ВСУ понесла значительные потери

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры заявили о значительных потерях 63-й механизированной бригады ВСУ на участке между Ставками, Кировском и Красным Лиманом.

    Российские силовые структуры, ссылаясь на радиоперехваты, сообщили, что участок между населенными пунктами Ставки, Кировск и Красный Лиман в ДНР стал для 63-й механизированной бригады ВСУ «точкой невозврата», передает ТАСС. По их словам, украинские военные несут огромные потери и находятся в состоянии паники.

    В российском ведомстве подчеркнули, что этот участок получил у военных прозвище «бермудский треугольник», а для украинских бойцов он стал «общей могилой». Собеседник агентства отметил, что в рядах ВСУ на этом направлении наблюдается сильное отчаяние, а фронт на краснолиманском направлении близок к обрушению.

    Также отмечается, что артиллерия и дроны 25-й армии группировки войск «Запад» ведут постоянные удары по позициям ВСУ, а любое движение украинских подразделений поражается как полевой артиллерией, так и FPV-дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Ленино в Донецкой народной республике. Расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом составляет в некоторых местах всего четыре километра.

    Российские войска провели серию ударов по позициям украинских формирований, уничтожив технику, склады и до 1670 украинских военнослужащих на разных участках фронта.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об успехе в районе Тихого и на Хатненском участке фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» в районе Тихого Харьковской области продвинулись на 300 м, отразив одну контратаку противника.

    «Северяне продолжают продвижение на левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также развивают успех в районе Тихого и на Хатненском участке фронта. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и контратакует», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    По словам бойцов, командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого, так как полная утрата контроля над этим районом лишит ВСУ последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья.

    На левобережье Волчанска штурмовики группы зачистили порядка 30 зданий и при поддержке авиации ВКС России продвинулись на 350 м. На участке фронта Меловое-Хатнее группа войск «Север» продвинулась на 500 м в районе Отрадного. Ударами российской авиации уничтожены позиции ВСУ в районах Двуречанского и Бологовки.

    На Сумском направлении штурмовые группы морской пехоты продвинулись по лесополосам на правом фланге наступления. Общее продвижение составило до 100 м. На Теткинском и Глушковском участках фронта российская авиация работала по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    «Комбинированным ударом поражена стартовая позиция американской РСЗО «Хаймарс» в районе населенного пункта Владимировка Черниговской области. Уничтожена пусковая установка, автомобили сопровождения и до взвода личного состава противника», – доложили бойцы.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 06:07 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником, отметив их вклад в поддержку устойчивой связи на линии боевого соприкосновения и в штабах, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником, передает ТАСС. Он выразил признательность военнослужащим войск связи за выполнение воинского долга и преданность Родине, подчеркнув их важную роль в поддержке связи на линии боевого соприкосновения и в штабах.

    В сообщении отмечается: «Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине. Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России».

    Белоусов также указал на значимость труда ученых, конструкторов и инженеров промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, которые занимаются созданием комплексов и средств связи для Вооруженных сил России. Министр отметил вклад ветеранов, которые передают молодежи опыт и участвуют в воспитании патриотизма.

    В завершение глава Минобороны пожелал военным крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 октября отмечается Международный день ленивца. В этот же день в России празднуют День военного связиста.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Силовики сообщили об участии грузинских наемников ВСУ в боях под Запорожьем

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    Боевики из «Грузинского национального легиона» (признан террористическим в РФ) активно участвовали в боях на запорожском и херсонском направлениях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, эти иностранные формирования используются главным образом на линии соприкосновения в регионах, где ведется контрбатарейная борьба.

    Вместе с грузинскими наемниками в боях участвуют и польские добровольческие подразделения, которые считаются наиболее многочисленными среди иностранных сил на стороне ВСУ. Кроме того, отмечено присутствие на линии фронта латиноамериканских наемников.

    Ранее в августе командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии чаще всего встречаются в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в ходе которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами. В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, которые действуют в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 01:38 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону при падении украинского БПЛА ранен житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате инцидента с украинским беспилотником в Пролетарском районе города мужчина получил осколочные ранения, также помощь оказали несовершеннолетнему.

    Житель Ростова-на-Дону был ранен после падения украинского беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

    По словам Слюсаря, пострадавший получил осколочные ранения, и его доставляют в БСМП бригадой скорой помощи. На месте происшествия также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему, который находился рядом с местом падения БПЛА.

    Подробности о состоянии пострадавших и характере повреждений частных домов уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника была повреждена стена многоэтажного дома, а жители были эвакуированы, но пострадавших не зафиксировали.

    В Белгородской области атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского округа. В Ульяновской области силовики предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию в Вешкайме.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Заочно осужденные к пожизненному сроку бойцы РДК оставили в России долги

    Основатель РДК Капустин и актер «Глухаря» Канахин оставили в России долги

    Tекст: Денис Тельманов

    Два заочно осужденных к пожизненному сроку эктремиста - основатель РДК Денис Капустин и актер сериала «Глухарь» Кирилл Канахин имеют в России неоплаченные налоги, кредиты и коммунальные платежи, часть долгов взыскивается принудительно.

    Как сообщает ТАСС, основатель запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и актер Кирилл Канахин, оба внесенные в перечень экстремистов и террористов, имеют значительные долги перед государством. По информации правоохранительных органов, у Капустина остались неоплаченные налоги и сборы, а у Канахина накопились долги почти на 510 тыс. рублей, большая часть которых – кредитные обязательства.

    «У Капустина есть неоплаченные налоги и сборы. Задолженность Канахина достигает почти 510 тыс. рублей – более половины из-за кредитной задолженности», – рассказал собеседник агентства, добавив, что по ряду долгов идет принудительное взыскание.

    Согласно материалам суда, по долгам Капустина открывалось исполнительное производство на основании решения мирового судьи Москвы, однако впоследствии дело было прекращено.

    В отношении Канахина открыты восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются налогов и сборов, а также кредитов и коммунальных платежей. Из них пять дел уже прекращены по основаниям, предусмотренным законом.

    Капустин был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и другие преступления. Канахин осужден за участие в этом нападении и боевых действиях против российских войск в Херсонской области. Канахин известен по ролям в телесериалах «Глухарь» и «Участковый».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и 22 членов антивоенного комитета России по обвинению в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти.

    Суд приговорил жителя Краснодара к 9 годам лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенному в России террористическому формированию РДК. Жителю Москвы назначили 10 лет колонии строгого режима за попытки вовлечь других в деятельность запрещенного РДК.

    Комментарии (0)
    Главное
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори
    Эксперт: Из похищенных драгоценностей Лувра выломают камни и продадут их за полцены
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    Теннисистка Тимофеева сменила российское спортивное гражданство на узбекское

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями

    Музейные работники и полиция Франции рвут на себе волосы и подсчитывают многомиллионные убытки от произошедшего в выходные «ограбления века». А попутно выяснилось, что в последнее время во Франции преступления подобного рода вовсе не редкость, а хваленая охранная система французских музеев является фикцией. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации