Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.5 комментариев
Ростех повысил эффективность работы «Панцирей»
Ростех повысил эффективность работы «Панцирей» по ракетам большой дальности
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Как говорится в сообщении холдинга, в «Панцирь» внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, передает ТАСС. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений.
Там добавили, что конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С», тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика.
Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что после доработки с учетом опыта специальной военной операции на Украине результативность ЗРПК «Панцирь» против снарядов РСЗО HIMARS американского производства в ряде случаев достигает 100%.