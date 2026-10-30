Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР
Ким Чен Ын объявил приоритетом армии КНДР беспилотники и искусственный интеллект
Развитие беспилотной авиации и применение искусственного интеллекта в вооружениях станут главными направлениями модернизации армии КНДР, заявил лидер страны Ким Чен Ын.
Лидер КНДР выступил на выставке «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Стремление к абсолютному превосходству в области беспилотников является неизбежным выбором, обусловленным изменением характера современной войны», – заявил Ким Чен Ын.
Он представил стратегию Трудовой партии Кореи по ускоренному развитию беспилотной авиации. По словам лидера КНДР, необходимо совершенствовать ключевые технологии, внедрять искусственный интеллект в беспилотные системы и расширять сферу их применения.
Ким Чен Ын призвал ученых добиться прорывных результатов в этих областях, подчеркнув, что такие достижения должны соответствовать успехам страны в развитии ядерного потенциала.
На выставке 29 октября показали многоцелевые, стратегические, оперативно-тактические и ударные беспилотники. Ким Чен Ын осмотрел экспозицию и положительно оценил достижения оборонной промышленности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на выставке в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.
В среду он заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений.
Глава государства назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны.