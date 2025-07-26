Вильнюс согласовал выделение 30 млн евро на Patriot Украине

Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»

Эксперт Кашин: «Адмирал Кузнецов» на рейде сжигал ресурс своей силовой установки

Tекст: Андрей Резчиков

«Сама концепция "Адмирала Кузнецова" сильно отличалась от западных авианосцев, авианесущий крейсер должен был стать важным элементом обеспечения безопасности атомных подводных лодок, находящихся на боевой службе. Корабль не предназначался для проецирования силы и операций у берегов других континентов», – напомнил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

«Отечественная школа палубной авиации создавалась ценой больших усилий и жертв, но при этом флот не смог обеспечить "Адмиралу Кузнецову" нормальные условия базирования в тяжелых условиях Севера, – продолжил собеседник. – Корабль не имел полноценно оборудованного причала и вынужден был проводить практически все время на рейде, сжигая ресурс своей силовой установки, что приводило к ухудшению его технического состояния».

Кроме того, в ходе эксплуатации вскрылись проблемы с надежностью главной энергетической установки, которая периодически выходила из строя, что ограничивало возможности применения крейсера. «Таким образом, корабль быстрее изнашивался и не мог использоваться на полную мощность», – поясняет эксперт.

Были, по его словам и другие проблемы: «Из-за отсутствия специального причала возникали большие трудности с погрузкой на "Адмирал Кузнецов" необходимого оборудования, топлива и боеприпасов». Кашин напомнил, что первые два китайских авианосца были построены примерно по тому же проекту, что и «Адмирал Кузнецов», но в КНР сразу создавалась вся необходимая инфраструктура не только для обучения экипажа и персонала, но и причалы, и судоремонтные мощности.

Что касается вопроса о том, нужны ли России тяжелые авианосцы, то Кашин подчеркивает, что главное здесь – это вопрос распределения ресурсов. «Если посмотреть на полученный нами опыт, то становится ясно, что флот не может являться приоритетом номер один в борьбе за ресурсы. Приоритет номер один – это ракетные войска стратегического назначения и в целом стратегические ядерные силы», – рассуждает Кашин. По его словам, вторым приоритетом являются сухопутные войска.

«Мы тратили миллиарды рублей на авианосец, который не могли нормально эксплуатировать. Если бы этого авианосца не было, то средства были бы потрачены на более современную бронетехнику, артиллерию и автотранспорт, средства связи, системы управления и беспилотники. И таких "белых слонов", роль которых в обеспечении нашей обороноспособности вызывает большие сомнения, у нас довольно много на флоте», – подытожил эксперт.

В пятницу председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин назвал нецелесообразным ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из-за его возраста и высокой стоимости. Корабль может быть продан или утилизирован.

Авианосец встал на длительный ремонт после участия в 2016-2017 годах в боевой операции у берегов Сирии. Сообщалось, что крейсер планировали модернизировать и продлить срок службы на 20 лет, оснастив новой палубой с трамплином, силовой установкой, кабельными трассами, системой управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также усовершенствованной навигационной системой. Однако сроки завершения ремонта неоднократно переносились.

В декабре 2019 года в Мурманске на авианосце произошел пожар. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.

«Адмирал Кузнецов» был единственным в составе ВМФ России авианосцем, мог обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета. Корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. В составе его вооружения были крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны. В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» – истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также самолеты Су-33.

