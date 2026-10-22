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Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт альтернативой холодной войне
Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт залогом стабильности на Ближнем Востоке
Глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил, что Мекканское оборонное соглашение демонстрирует готовность Анкары взять на себя ответственность за безопасность в регионе.
Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, сын президента Турции отметил, что Анкара смогла преодолеть прошлые разногласия с арабскими странами ради конструктивного диалога, передает ТАСС.
«Подписание нами Мекканского оборонного пакта свидетельствует, что Турция готова взять на себя ответственность, привлекая к сотрудничеству другие страны, такие как Пакистан и Саудовская Аравия», – подчеркнул Эрдоган.
По его словам, новый уровень взаимодействия между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией стал хорошей альтернативой подходам времен холодной войны. Мекканское соглашение о взаимной обороне было подписано в августе, а в начале октября страны договорились о размещении совместных вооруженных сил на саудовской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты заявили о провале первого экзамена так называемого ближневосточного НАТО.
В августе президент Турции Тайип Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Анкары, Эр-Рияда и Исламабада.
МИД Ирана оценил заключение этого военного соглашения.