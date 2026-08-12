Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Турции, Саудовской Аравии и Пакистана
Эрдоган: Соглашение Анкары, Эр-Рияда и Исламабада не является враждебным блоком
Новое оборонное соглашение между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом направлено исключительно на укрепление региональной безопасности и не является враждебным блоком, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прояснил цели недавно подписанного оборонного пакта с Саудовской Аравией и Пакистаном, передает РИА «Новости».
Документ, подписанный лидерами трех стран в Мекке, предполагает тесное сотрудничество в сфере обмена разведывательной информацией и координации действий для обеспечения безопасности в регионе.
«Наше соглашение не следует рассматривать как создание блока против какой-либо страны», – заявил турецкий лидер в интервью главному редактору издания «Шаркуль-Авсат». По его словам, пакт базируется на принципах мира, коллективного сдерживания и солидарности, а его главная задача – повышение стабильности на Ближнем Востоке.
Глава государства подчеркнул, что безопасность стран-участниц взаимосвязана, а будущее региона должно определяться исключительно местными государствами без вмешательства извне. Эрдоган призвал решать возникающие проблемы путем дипломатии и диалога, избегая эскалации и раскола.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали пакт о создании нового военного союза.
Участники договора договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан подчеркнул исключительно оборонительный характер данного документа.