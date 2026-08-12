Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Эрдоган: Соглашение Анкары, Эр-Рияда и Исламабада не является враждебным блоком

Tекст: Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прояснил цели недавно подписанного оборонного пакта с Саудовской Аравией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

Документ, подписанный лидерами трех стран в Мекке, предполагает тесное сотрудничество в сфере обмена разведывательной информацией и координации действий для обеспечения безопасности в регионе.

«Наше соглашение не следует рассматривать как создание блока против какой-либо страны», – заявил турецкий лидер в интервью главному редактору издания «Шаркуль-Авсат». По его словам, пакт базируется на принципах мира, коллективного сдерживания и солидарности, а его главная задача – повышение стабильности на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что безопасность стран-участниц взаимосвязана, а будущее региона должно определяться исключительно местными государствами без вмешательства извне. Эрдоган призвал решать возникающие проблемы путем дипломатии и диалога, избегая эскалации и раскола.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали пакт о создании нового военного союза.

Участники договора договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан подчеркнул исключительно оборонительный характер данного документа.