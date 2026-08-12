Украина запросила у НАТО системы для проведения взрывных работ

Киев запросил у НАТО оборудование двойного назначения для разминирования

Tекст: Мария Иванова

Киев обратился к Североатлантическому блоку с просьбой предоставить технику для гуманитарного разминирования и обезвреживания боеприпасов, передает РИА «Новости».

При этом часть запрашиваемого снаряжения имеет двойное назначение и может применяться для установки взрывных устройств.

«Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям представила НАТО следующий запрос на международную помощь для устранения последствий… затрагивающих гражданское население Украины, в частности, помощь в расширении возможностей по гуманитарному разминированию и транспортировке взрывоопасных предметов», – отмечается в документе альянса. Заявка датирована 11 августа.

В масштабный перечень вошли 1,7 тыс. тактических очков и баллистических поясов, 700 комплектов защиты слуха, а также сотни защитных костюмов для саперов. Кроме того, украинская сторона рассчитывает получить 150 магнитометров, 100 машин для инициирования взрывов и 100 систем дистанционного подрыва.

Для подводных работ требуются 50 металлоискателей и десять автономных аппаратов Tethys One. Координацией предложений государств и доставкой занимается профильный европейский центр реагирования на катастрофы. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что военная поддержка Киева лишь затягивает конфликт.

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