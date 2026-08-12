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Обломки сбитого беспилотника упали возле многоэтажки в Орловской области
Минувшей ночью из-за падения обломков уничтоженного беспилотника пришлось временно эвакуировать жильцов многоквартирного дома в Орловской области, обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Андрей Клычков.
Инцидент произошел в одном из муниципальных образований региона. Глава области Андрей Клычков подтвердил информацию о случившемся в канале на платформе «Макс».
«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожен один вражеский БПЛА, элементы которого упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований региона. В целях безопасности из здания организована временная эвакуация жильцов», – написал губернатор.
Руководитель региона уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 августа российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку 26 украинских беспилотников над Орловской областью.
В середине июня начиненный поражающими элементами дрон ВСУ атаковал жилой дом в Орле.
В апреле обломки сбитого вражеского аппарата повредили остекление частного дома.