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ВС России уничтожили украинский патрульный катер в Черном море
Российская армия нанесла удары по военной инфраструктуре ВСУ, поразив базы временной дислокации и склады с боеприпасами в 154 районах, в Черном море уничтожен патрульный катер украинских военных.
Патрульный катер уничтожен в акватории Черного моря, указало Министерство обороны в Max.
Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотников.
Помимо этого, российские военные нанесли поражение логистическим центрам ВСУ, местам хранения ударных дронов и складам боеприпасов. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО перехватили 12 управляемых авиабомб и сбили 931 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала специальной военной операции уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, более 203 тыс. беспилотников, 669 зенитных ракетных комплексов, свыше 30 тыс. танков и других бронемашин.
Напомним, 9 августа российские военные поразили военный аэродром ВСУ.
6 августа силы морской авиации Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. 3 августа Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам украинских войск.