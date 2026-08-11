Угроза распада Евросоюза заставила итальянцев сдаться перед Испанией

Tекст: Владимир Добрынин

Конфликт Италии и Испании начался с того, что итальянское правительство устами премьера Джорджи Мелони выразило «глубокую обеспокоенность» нашествием нелегалов на испанский анклав Сеута. Рим посчитал, что массовое вторжение марокканцев на испанскую территорию может угрожать Италии, ибо фактическое отсутствие границ внутри ЕС создает возможности для мигрантов легко перебраться с Пиренейского полуострова на Апеннинский.

Мол, у нас тут забот со своими нелегалами, сотнями и тысячами плывущих через Средиземное море из Ливии, хватает. А теперь, возможно, еще и транзитеров через Испанию добавится.

По итогам этого заявления в ноль часов 1 августа в итальянских аэропортах заработал погранконтроль для лиц, не только прибывающих из Испании, но и направляющихся в нее. Появились специальные коридоры с надписями «полет в/из Испании» и «полеты во все остальные страны». Проверки в «испанских коридорах» осуществляют полицейские с собаками.

«Это нарушение прав человека, – пишут видевшие надпись пассажиры в комментариях к репортажам в газете El Mundo, – очень похоже на сегрегацию».

Испанское правительство поначалу решило действовать в рамках формулы «ребята, давайте жить дружно» и указало кабинету Мелони, что «Сеута – это не территория Шенгенского соглашения, и из этого города на материковую часть Испании никто из участников мигрантского вторжения не попал и не попадет». Канцелярия испанского премьера Педро Санчеса раскритиковала «беспрецедентную» меру, заявив, что она была принята «без предварительного уведомления», а принимавшие ее руководствовались «ложными аргументами».

Строго говоря, «беспрецедентным» установленный порядок назвать нельзя, Италия отменила действие Шенгена для Словении еще 1 октября 2023 года, и такое положение сохраняется до сих пор. Фиксировались подобные эпизоды и в отношениях между Италией и Францией на их общей границе недалеко от итальянского города Вентимилья в связи с миграционными потоками в Центральном Средиземноморье.

Но, обратим внимание, в этих случаях речь – об общих границах. С Испанией же у Италии общей границы нет. И поэтому пассажиры поездов, курсирующих между двумя названными странами, проверкам не подлежат. Равно как и те, кто передвигается на автомобилях.

Зачем такой куцый, но все же контроль? Похоже, что итальянские власти решили сыграть по принципу крыловской Моськи: «Я совсем без драки могу попасть в большие забияки» – погранконтроль за прибывающими из пиренейского королевства апеннинцами нужен только в аэропортах. Дешево и сердито. И при этом – хороший пиар. Если вспомнить, что в 2027-м в Италии новые парламентские выборы, и партии Мелони пора бы озаботиться вопросами поднятия своего рейтинга у электората.

Протерпев неделю «итальянский беспредел», в Мадриде поняли, что добрым словом Рим не взять, и решили клин вышибать клином. Испанское правительство перешло в наступление.

Во-первых, в испанских аэропортах с ноля часов 8 августа и до полуночи 7 сентября ввели погранконтроль в отношении всех, кто прибывает из Италии или направляется на Апеннины. И эту же меру ввели в морских портах – на островах Майорка и Ибица, а также в Барселоне, Валенсии и других. Вице-премьер и министр демографии правительства Испании Сара Аагесен Муньос заявила, что введение ответных мер – всего лишь достойный ответ, который защитит честь и достоинство испанцев и заставит всех уважать их.

Во-вторых, в Мадриде заявили, что Италия является государством – членом ЕС, зарегистрировавшим наибольшее количество нелегальных пересечений границы в последние годы. Причем эти цифры вдвое превышают показатели Испании. И что, несмотря на это, «Испания никогда не вводила контроль за мигрантами из Италии». На самом деле, как поясняется в заявлении правительства Испании, «она всегда проявляла солидарность с Италией, принимая некоторых мигрантов, прибывших на Лампедузу в 2023 году, и регулярно открывая свои порты для мигрантов, спасенных на центральном средиземноморском маршруте».

Объявляя о «равноценных мерах в отношении Италии», испанское правительство предупредило, что у Рима есть сутки на раздумье «принимать/не принимать», а если второе, то испанские санкции вступят в силу с первой минутой воскресенья, 9 августа.

«Это ультиматум, – возмутился глава итальянского МИДа Антонио Таяни. – С нами нельзя разговаривать таким языком».

Таяни посетовал на реакцию Испании и на то, что «Шенгенскую зону нельзя отменять просто в качестве ответной меры, без всякого оправдания, и это также наносит ущерб туризму».

Однако в итоге ультиматум подействовал. В Риме объявили о готовности сократить срок действия антииспанских ограничений с месяца до двух недель (до 15 августа).

Интересно, что при введении погранконтроля итальянские власти ссылались также на «данные испанских спецслужб о накоплении новых масс мигрантов в районе Сеуты и Мелильи и возможного нового прорыва испанской границы в середине августа». Ситуация изменилась или в Риме не ожидали жесткого ответа? Или экономисты уже успели оценить ущерб Италии от недоезда туристов и возможные потери в виде некупленных итальянцами билетов на Валенсию, Барселону, Мадрид и Пальму?

Есть и еще один вариант, объясняющий итальянское отступление.

«Письмо против Испании, инициированное 1 августа Джорджей Мелони и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, подписали 22 страны, 20 из которых – правоцентристские, а две (Дания и Мальта) – левоцентристские. Канцлер Германии Фридрих Мерц также подписал его, в то время как Эммануэль Макрон – нет. Существует опасение, что ЕС может быть разделен исключительно по политическим признакам: консерваторы – с одной стороны, прогрессисты – с другой», – отмечает Corriere della Sera.

Новый внутренний конфликт в ЕС чреват усилением противоречий между участниками «Содружества двадцати семи», которое и без того трещит по швам. Похоже, Италии напомнили, что Шенгенское соглашение, возможность путешествовать между странами ЕС без погранконтроля и таможни – один из фундаментов Евросоюза. И если каждый будет отменять его по всякому поводу, скоро это может войти в привычку, и ЕС сам выбьет опору из-под своих ног. А уж ради сохранения единства ЕС вполне можно впустить в Италию еще пару сотен мигрантов – если им таки удастся прорваться из Сеуты на европейскую часть Испании.