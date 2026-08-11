Франция запретила рекламные телефонные звонки

Во Франции вступил в силу жесткий запрет на рекламные телефонные звонки

Tекст: Мария Иванова

Во Франции начал действовать запрет на незапрошенные рекламные телефонные звонки гражданам, передает РИА «Новости». Исключение составляют лишь случаи, когда человек сам дал согласие на получение маркетинговой информации.

«С 11 августа телефонные звонки с предложениями товаров и услуг по инициативе компаний в принципе запрещены для предприятий всех сфер деятельности», – говорится в сообщении на портале государственной информации страны. Теперь бизнес может связываться с французами только при наличии действующего договора или предварительного согласия, срок которого не должен превышать одного года.

Закон также строго регламентирует время для разрешенных рекламных звонков. Они допустимы исключительно по будням с 10 до 20 часов, при этом обязателен перерыв с 13 до 14 часов. В выходные и праздничные дни любой телефонный маркетинг полностью запрещен. За нарушение новых правил предусмотрены серьезные санкции: физическим лицам грозит штраф в 75 тыс. евро, а юридическим – 375 тыс. евро.

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