Фальков сообщил о подготовке специалистов для работы на мегаустановках

Tекст: Дарья Григоренко

Фальков заявил о старте профильного обучения в вузах. Проект охватит учебные заведения, участвующие в переходе на обновленный образовательный формат, передает РИА «Новости».

«У нас появилась целая огромная инфраструктура, и она требует специального типа людей, которые могут проектировать, потом создавать, а потом работать на этих установках в разных позициях», – сказал министр во время обращения к президенту.

В качестве примера перспективной площадки он привел Южный федеральный университет.

Обучение по узкой специальности планируют вводить на двух последних курсах. Главными стратегическими партнерами ведомства в реализации этой масштабной программы станут Российская академия наук и Курчатовский институт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин продлил пилотный проект по реформе высшего образования до 2030 года.

Глава государства также заявил о переносе сроков запуска сибирской мегаустановки СКИФ из-за проблем с оборудованием.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» откроет комплекс из 25 экспериментальных станций мегаустановки ПИК в декабре текущего года.