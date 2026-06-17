Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Свыше 1 тыс. иностранцев получили визу «традиционных ценностей» в России
В 2025 году более 1 тыс. граждан зарубежных стран оформили российские визы благодаря приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
Более 1,1 тыс. иностранцев получили визы в Россию в 2025 году как разделяющие традиционные ценности, лидерами стали представители Германии и Франции, пояснил Климов РИА «Новости».
Всего оформлено 1 тыс. 112 виз, сказал Климов.
Они получили документы в соответствии с указом президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».
Глава департамента уточнил, что большинство виз выдали гражданам Германии – 168. Следом идут французы со 140 визами, а замыкают тройку американцы, получившие 105 документов. На четвертом месте расположились итальянцы со 100 выданными визами, а пятерку замыкают эстонцы с 63 визами. Далее следуют граждане Латвии, Канады, Литвы и Австралии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале МИД отчитался об оформлении почти 1,4 тысячи подобных виз.