Российский БПЛА «Лис» сбил португальский дрон над Брянской областью

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В наш сектор залетел разведчик противника. Мы удивились, потому что таких еще не видели. У аппарата было другое строение хвоста, крыльев. Когда мы уже приехали на место падения, выяснили, что это португальский разведчик», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что важно уничтожать разведывательные беспилотники противников. Эти дроны строят маршруты для пролетов других беспилотников и ищут российские позиции, чтобы позже нанести по ним удар.

Собеседник отметил, что Tekever AR3 получил лишь повреждения двигателя, сохранив планер и бортовое оборудование. Сейчас трофей передан специалистам НИИ для детального изучения технических и инженерных решений.

Перехват осуществлялся с помощью российского дрона «Лис», разработанного в Москве. Техник расчета с позывным Чита высоко оценил его маневренность и удобство управления. По его словам, тактика заключается в атаке сзади, чтобы эффективно догнать и подорвать цель.

Погоня за португальским разведчиком длилась около 30 минут. Tekever AR3 маневрировал на высоте 2,5 километра со скоростью до 100 км/ч. Расчету удалось уничтожить цель буквально на последних процентах заряда аккумулятора «Лиса».

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