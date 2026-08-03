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Операторы БПЛА бригады «Варяг» нанесли удары по грузовому локомотиву
Операторы беспилотных летательных аппаратов из состава бригады «Варяг» атаковали грузовой локомотив противника, нанеся точные удары, сообщило Министерство обороны.
Военнослужащие подразделений беспилотной авиации бригады «Варяг» осуществили успешную атаку на железнодорожный транспорт противника, сообщает в Max Минобороны. Точными ударами дронов был поражен грузовой локомотив.
В оборонном ведомстве подчеркнули эффективность действий расчетов беспилотников. «Противника загоним в тупик», – говорится в сообщении министерства.
В июле российские беспилотники поразили военные эшелоны противника в Запорожской области.
До этого Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому железнодорожному локомотиву.
В июне военнослужащие бригады «Варяг» ликвидировали пусковые установки ударных дронов ВСУ.
Кадры ударов по сухогрузам, доставлявшим вооружение для ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».