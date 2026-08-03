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Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящее назначение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки.
Об этом он заявил в ходе совещания с украинскими послами в Киеве, передает ТАСС.
«Чтобы у него было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Зеленский сообщил о смене руководства в Совете национальной безопасности и обороны. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко, чье назначение ожидается на специальном заседании ведомства уже на этой неделе.
Ранее Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Женеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Рустем Умеров оказался в центре масштабного коррупционного скандала.
Украинские средства массовой информации опубликовали аудиозаписи его деловых разговоров с бизнесменом Тимуром Миндичем.
В прошлом году Владимир Зеленский назначил чиновника секретарем Совета национальной безопасности и обороны ради официального статуса на переговорах.