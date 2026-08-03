Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.0 комментариев
Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 представили Путину
Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президентуРоссии Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, сообщает Минпромторг.
Воздушное судно находилось в воздухе один час 23 минуты. Машиной управляли заслуженные летчики-испытатели, среди которых Герой России Роман Таскаев, передает РИА «Новости».
В июле лайнер представили главе государства во время визита на Иркутский авиазавод. «Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля», – отметили в министерстве.
Тогда пилоты доложили лидеру страны о ходе подготовки к испытаниям.
Вместимость нового узкофюзеляжного самолета от корпорации «Яковлев» составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача машин отечественным авиакомпаниям ожидается в 2027 году после завершения всех сертификационных процедур Росавиации.
В конце июля президент Владимир Путин оценил готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.
В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных машин.
Министерство промышленности и торговли запланировало поставки первой партии самолетов на 2026–2027 годы.