Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, передает РИА «Новости».

В военном ведомстве отметили, что контроль над этими территориями был установлен в понедельник. «Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области», – говорится в сообщении Министерства обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

Месяцем ранее украинское командование перебросило в этот поселок не завершивших базовую подготовку мобилизованных солдат.

Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по логистическим центрам противника.