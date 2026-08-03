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Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области играли ключевую роль в снабжении противника, сообщили в МО РФ.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, передает РИА «Новости».
В военном ведомстве отметили, что контроль над этими территориями был установлен в понедельник. «Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области», – говорится в сообщении Министерства обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.
Месяцем ранее украинское командование перебросило в этот поселок не завершивших базовую подготовку мобилизованных солдат.
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по логистическим центрам противника.