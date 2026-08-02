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    США лишают Украину главного оружия ПВО
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    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    2 августа 2026, 13:01 • Новости дня

    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы

    Эксперт Онуфриенко: Удары по мосту в Затоке ведут к ухудшению снабжения ВСУ на южных направлениях

    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Вывод из строя моста в Затоке приведет к ухудшению снабжения южной группировки войск ВСУ. Российские удары по этому объекту ведут к недополучению оружия и боеприпасов подразделениями на Херсонском, Днепропетровском и ряде других направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы нанесли комбинированный удар в зоне СВО.

    «Мост в Затоке крайне важен для обеспечения украинских вооруженных сил. Через него Украина перемещает грузы, доставляемые в дунайские порты Измаил и Рени из-за границы в интересах ВСУ. Причем импортируются не только запчасти для военной техники и боеприпасы, но также автомобили, квадроциклы, средства связи, бронежилеты, тактическое и медицинское снаряжение», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Эксперт уточнил: по очень приблизительным оценкам, по этому мосту доставляется около 20% грузов от общего объема обеспечения ВСУ. «Объект уже не носит критического значения для украинской армии. Украина проложила дополнительные пути в объезд Днестровского лимана. Тем не менее альтернативные маршруты предполагают большее плечо доставки, а значит, задержку снабжения фронтовых подразделений», – указал он.

    Кроме того, продолжил он, каждая лишняя сотня километров для украинского железнодорожного состава означает повышение рисков поражения российскими ракетами и БПЛА. «Не нужно сбрасывать со счетов и изношенность транспорта, для которого дополнительно пройденное расстояние увеличивает вероятность поломки. Таким образом, повреждение моста в Затоке скажется на снабжении южной группировки войск ВСУ, подразделений, находящихся на нескольких направлениях – от Херсонского до Днепропетровского», –  продолжил спикер.

    Ранее в ряде Telegram-каналов появились неофициальные сообщения о нанесении комбинированного удара ВС России по мосту в населенном пункте Затока Одесской области, а также о поражении находящейся рядом электроподстанции. ВС России длительное время предпринимают усилия по уничтожению данной переправы. В частности, об очередных ударах по данному мосту сообщалось в начале июня 2026 года.

    В официальном канале Минобороны в Max сообщается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение «объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ». Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой целью российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области, а также объясняла стратегию Москвы по последовательной и целенаправленной ликвидации морской инфраструктуры Украины.

    1 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА

    Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета

    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

    Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.

    Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».

    Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.

    Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.

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    1 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточным оружием и беспилотниками нанесен удар по транспортной инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию горючим и морскими дронами, в портах Одессы и Николаева, сообщает Министерство обороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и суда, используемые в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    Для выполнения боевых задач применялись авиационные ракеты и ударные дроны.

    В Одессе главной целью стали масштабные хранилища с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения подразделений ВСУ.

    Одновременно в Николаеве был уничтожен морской буксир. Сообщается, что судно было специально переоборудовано для запуска безэкипажных катеров.

    Накануне российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Черноморске.

    В конце июля российская армия поразила сухогруз с военными грузами в николаевском порту.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    2 августа 2026, 04:27 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса есть пострадавшие, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе», – заявил руководитель региона в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки имеются пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

    Силы ПВО в течение дня уничтожили 152 БПЛА над десятью регионами России.

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    1 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

    Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

    «Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

    Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

    В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

    В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

    Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.

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    1 августа 2026, 22:58 • Новости дня
    Лихачев поблагодарил экипаж Delphinus за помощь морякам теплохода «Янина»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность интернациональному экипажу судна Delphinus во главе с капитаном – гражданином Египта, которые помогли морякам теплохода «Янина», атакованного ВСУ.

    По словам Лихачева, капитан, «несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят», передает РИА «Новости».

    Глава Росатома также подчеркнул, что, несмотря на происходящие в мире изменения, морское братство остается неизменной и вечной ценностью.

    Руководитель госкорпорации также отметил действия вертолетчиков Черноморского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз «Янина» в Черном море затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска. На помощь тонущему теплоходу пришло судно Delphinus. Delphinus подняло на борт 16 моряков. Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота.

    Эксперт Александр Перенджиев заявил о сознательном выборе Украиной судна, принадлежащего структуре Росатома, в качестве цели атаки и о прицельном ударе по атомной отрасли.

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    2 августа 2026, 08:24 • Новости дня
    Дроны ВСУ нанесли удар по складу Wildberries под Самарой
    Дроны ВСУ нанесли удар по складу Wildberries под Самарой
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали беспилотниками склад Wildberries в Самарской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Инцидент произошел на территории региона, где целью воздушного удара стал логистический объект. Об атаке украинских беспилотных аппаратов сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в «Макс».

    «Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», – написал руководитель субъекта в своем официальном аккаунте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, маркетплейс Wildberries предоставил кредитные каникулы пострадавшим от атак беспилотников продавцам.

    Сотрудники распределительного центра компании в Котовске спасли десятки коллег во время налета украинских дронов.

    В середине июля губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал о гибели одного человека из-за удара БПЛА по Самарской области.

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    2 августа 2026, 07:48 • Новости дня
    Комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В Краснопольском районе на Сумском направлении группировкой российских войск «Север» ликвидирован командир первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрей Ливенко.

    «В Краснопольском районе ликвидирован командир первого батальона 119 обр ТерО Андрей Ливенко, а также ряд «офицеров» ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Штурмовые части группировки войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Шосткинского и Сумского районов, а также по Белополью, Краснополью и Глухову. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках до 400 м.

    В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, огневые контакты не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино и поселке Хотень.

    На Харьковском направлении удары российской армии пришлись по районам Харькова, Сосновки, Прудянки, Лозовой, Рубежного, Василевки, Купино, Дергачей, Дергачей и Богодухова.

    В области оборудованы несколько полевых госпиталей первого медицинского батальона ВСУ, сформированного на базе иностранного легиона ГУР и занимающегося эвакуацией и лечением прежде всего иностранных наемников. В составе батальона работают специалисты западных клиник по трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.

    Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сосновке и Прудянке, а также складу беспилотников в Дергачах, уничтожив украинских штурмовиков, БПЛА и автомобильную технику.

    Штурмовые подразделения «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    На Волчанском направлении бойцы «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, районе Шевченково и в лесах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в Устиновке и Анищино.

    В Черниговской области, по сообщениям местных жителей, украинской стороной ужесточена принудительная эвакуация населения для размещения в домах личного состава ВСУ, при отказе женщинам угрожают лишением родительских прав, в операциях участвуют сотрудники СБУ и полиции из других регионов.

    Командование ВСУ перебросило в Черниговскую область расчеты 50-й артиллерийской бригады, где действует запрет на ношение военной формы в прифронтовых районах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по украинским силам в районах Сум, Кияницы и Краснополья.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 августа 2026, 08:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны Россиии.

    Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных сил, передает Минобороны. Атаки проводились с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В Николаеве удару подвергся морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

    Помимо этого, в акватории Черного моря, в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока, российские силы поразили сухогруз. Сообщается, что судно перевозило военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли удар по транспортной инфраструктуре в портах Одессы и Николаева.

    Днем ранее армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ.

    В конце июля Вооруженные силы поразили доставивший военные грузы сухогруз.

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    2 августа 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.

    Кроме того, ПВО ликвидировала дроны над территориями Московского региона, Крыма и Краснодарского края. Также БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила почти 150 атаковавших Ростовскую область беспилотников.

    В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека.

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    2 августа 2026, 09:25 • Новости дня
    Основательница Wildberries Ким попала в базу украинского «Миротворца»
    Основательница Wildberries Ким попала в базу украинского «Миротворца»
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основательница и руководитель сети онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец».

    Информацию о предпринимательнице добавили на сайт «Миротворец» вечером в субботу, передает РИА «Новости».

    Создатели ресурса обвинили одну из самых влиятельных женщин-предпринимателей России в публичной поддержке страны. Ранее стало известно, что с прошлой недели украинские беспилотники атаковали объекты компании в ряде регионов.

    Удары пришлись по складам на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях. В результате атак несколько человек погибли, десятки получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте.

    Сайт «Миротворец» регулярно публикует личную информацию журналистов, ополченцев, деятелей культуры и простых граждан, включая несовершеннолетних, называя их «изменниками родины».

    Татьяна Ким (Бакальчук) – основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава маркетплейса Татьяна Ким сообщила о миллиардных убытках предпринимателей из шести стран из-за атак на логистические центры.

    Руководство компании начало перестройку логистики для минимизации задержек товаров.

    Ранее склады на Юге России подверглись ударам украинских беспилотников.

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    2 августа 2026, 03:14 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Он добавил, что сотрудники оперативных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ.

    Накануне Собянин сообщил, что четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 августа 2026, 15:54 • Новости дня
    В покушении на разработчика беспилотников в Туле заподозрили СБУ

    «Овод»: Украинские террористы могли стрелять в разработчика FPV-дронов в Туле

    Tекст: Вера Басилая

    Представители компании-производителя беспилотников «Овод».заявили о возможной причастности украинских террористов к нападению на Андрея Черезова в Туле.

    В «Оводе» заявили, что украинские террористы могут быть причастны к покушению на предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, передает РИА «Новости». Разработчик аппаратов серии «Овод» выжил, сейчас ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

    «Связываем покушение на Андрея с его работой в зоне СВО, Андрей находился в персональных санкциях Европы и США, и «шорт-листе» украинских террористов», – отметили в пресс-службе предприятия. Там подчеркнули высокую эффективность производимых дронов на фронте.

    Стало известно, что пострадавший числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». Кроме того, менее чем за неделю до инцидента Евросоюз внес его компанию «Русская лаборатория воздушного транспорта» в санкционный список. Коллеги инженера сообщили, что надеются на его скорейшее выздоровление.

    Неизвестный преступник напал на Черезова в подъезде жилого дома в Туле.

    Евросоюз внес компанию-производителя беспилотников «Овод» в санкционный список незадолго до покушения на ее руководителя.

    Ранее новые тяжелые ударные дроны этого семейства успешно поразили около тысячи различных целей ВСУ в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Александр Коц назвал подобные аппараты главным оружием современных терактов.

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    2 августа 2026, 06:41 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погибли два человека
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погибли два человека
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    «В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека», – сообщил Бусаргин в «Максе».

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона заверил, что семьям предоставят необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса.

    ПВО ликвидировала шесть беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы.

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    1 августа 2026, 21:51 • Новости дня
    Российский «Ураган» смел позиции украинских войск в Запорожской области

    Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли сокрушительное огневое поражение по местам скопления живой силы и техники ВСУ в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» успешно выполнили боевую задачу по ликвидации выявленных целей, передает Минобороны России. Точные координаты расположения неприятеля в Запорожской области были оперативно переданы расчетам тяжелой техники для немедленного реагирования.

    Применение реактивных систем залпового огня «Ураган» позволило полностью накрыть масштабный район сосредоточения сил противника.

    Ранее артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека
    При атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека
    @ НовостиБрянска

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник врезался в движущийся маршрутный автобус недалеко от поселка Погар в Брянской области, травмировав водителя и двух пассажирок, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

    Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую «Газель» возле Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки, сообщил Ковальчук в «Максе». Пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    В начале июля украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на границе с Белоруссией.

    В середине июня при ударе дрона по автобусу с детской футбольной командой погибла сопровождающая женщина.

    В мае из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль в Стародубском округе пострадали два мирных жителя.

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    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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