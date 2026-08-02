Уровень реки Пышмы в Тюменской области приблизился к неблагоприятной отметке

Tекст: Дарья Григоренко

Моор в Max заявил: «За сутки река Тура прибавила еще четыре сантиметра, ее уровень составляет 896 см, также растет уровень на реке Пышме. Там, как и прогнозировали специалисты, интенсивность паводка снижается, плюс 15 см за сутки, сейчас уровень реки у села Богандинского составляет 599 см, до отметки неблагоприятного явления остался сантиметр».

Глава региона также уточнил, что из-за разлива рек в зоне затопления оказался 121 жилой дом. Спасатели эвакуировали 53 человека, среди которых девять детей. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 38 граждан, остальные переехали к родственникам.

Пострадавшие от стихии жители могут подать заявления на получение единовременной материальной помощи. Власти держат ситуацию с ликвидацией последствий паводка на личном контроле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор региона Александр Моор сообщил о подтоплении почти 30 населенных пунктов из-за разлива рек Туры и Пышмы.

В конце июля власти ввели в Тюмени и Тюменском округе режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Перед этим в ряде муниципалитетов начал действовать режим повышенной готовности на фоне продолжительных дождей.