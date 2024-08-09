С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.4 комментария
Автоэксперт предложил запретить «Буханки» для общих дорог
Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и отстала от времени
Стоимость УАЗ «Буханки», которая сегодня доходит до 2 млн рублей, является завышенной относительно ее потребительских качеств и низкой надежности, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.
Как рассказал Хайцеэр «Газете.Ru», сейчас есть выбор между дорогими иностранными внедорожниками, поставляемыми из недружественных стран, и УАЗом, при этом российские внедорожники не соответствуют своей стоимости.
По его словам, «Буханка» не соответствует современным нормам безопасности, требованиям по и динамике и управляемости, а прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались проектами.
«Если говорить о «Буханке», то этот автомобиль не совместим с настоящим временем и безопасностью. Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», – считает Хайцеэр.
Напомним, 5 августа «Москвич», «Автозавод Санкт-Петербург» и УАЗ завершили корпоративные отпуска и возобновили производство автомобилей.