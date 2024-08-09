Автоэксперт предложил запретить «Буханки» для общих дорог

Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и отстала от времени

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал Хайцеэр «Газете.Ru», сейчас есть выбор между дорогими иностранными внедорожниками, поставляемыми из недружественных стран, и УАЗом, при этом российские внедорожники не соответствуют своей стоимости.

По его словам, «Буханка» не соответствует современным нормам безопасности, требованиям по и динамике и управляемости, а прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались проектами.

«Если говорить о «Буханке», то этот автомобиль не совместим с настоящим временем и безопасностью. Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», – считает Хайцеэр.

Напомним, 5 августа «Москвич», «Автозавод Санкт-Петербург» и УАЗ завершили корпоративные отпуска и возобновили производство автомобилей.