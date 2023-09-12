Почему советская «буханка» – незаменимый в армии автомобиль?

Tекст: Татьяна Косолапова

УАЗ-«буханка» просто незаменима в зоне боевых действий. Эта машина дешевая, ее легко ремонтировать, она вместительна, обладает хорошей проходимостью по бездорожью.

Автомобиль УАЗ СГР, который известен среди отечественного потребителя как «буханка», серийно выпускается с 1965 года на Ульяновском автомобильном заводе. Однако работу над этим бортовым грузовиком, который, кстати, некогда называли «головастиком», начали еще в 1954 году. Заказчиком этой машины была армия. За шесть с половиной десятилетий УАЗ СГР – наследник модели УАЗ-450, приобрел великое множество версий. Сейчас «буханка» активно используется в ходе специальной военной операции для различных целей.

Автомобильный эксперт Петр Баканов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что УАЗ-«буханка» морально и физически устарела по всем критериям: по безопасности, комфорту, скорости и другим параметрам. Но когда речь идет о транспортном средстве, которое должно выполнять задачи, поставленные на фронте, то все эти недостатки отходят на второй план. Более того, сегмент Ульяновского автозавода – это изначально автомобили, которые создавались под те задачи, которые ставило еще Министерство обороны СССР.

«В настоящее время это самый доступный полноприводный автомобиль однообъемной компоновки. Если говорить простым языком, то это микроавтобус на рамном шасси с двумя неразрезными мостами, с большим дорожным просветом и понижающей передачей. Это то, что нужно для армейского автомобиля», – говорит собеседник.

Первая задача армейского транспорта – вместить в себя как можно больше, отмечает эксперт. Это касается и людей, и грузов. «Буханка» с этой задачей, по словам собеседника, справляется отлично: за счет вместительного кузова она способна перевозить сразу много людей, как маршрутка. Либо внутри можно расположить необходимую технику, медикаменты и даже оборудование для оказания скорой медицинской помощи.

Еще одно преимущество этого автомобиля на фронте – простота, замечает специалист. В нем минимум электронных систем. Там есть электронный блок управления, который отвечает за систему впрыска топлива и зажигания. Все остальное – чистая механика: рычаги, коробка передач, механическое сцепление. Все это достаточно простые механические узлы, которые за много лет производства не сильно менялись.

«Это позволяет любому человеку, умеющему крутить гайки и имеющему хотя бы расширенный комплект гаечных ключей, починить «буханку», были бы только детали», – делится Баканов.

Кузов УАЗ СГР отформован из панелей, там нет шумоизоляции или каких-либо других отделочных деталей, добавляет эксперт. Но в условиях боевых действий все это добавляет лишнюю массу автомобилю, что абсолютно не нужно. Также владелец этого транспортного средства легко может модернизировать кузов под собственные нужды.

«Человек с помощью простых инструментов может легко доработать конструкцию под себя. В гражданской эксплуатации эти машины, например, на Крайнем Севере, приспосабливают под туристические нужды: берут для экспедиций, где нужен кузов, куда можно посадить семь человек, положить груз и отвезти по бездорожью. А в условиях ведения боевых действий в «буханке» можно разместить вооружение, либо переоборудовать в автомобиль для оказания экстренной помощи», – заключил собеседник.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин отметил, что УАЗ-«буханка» сегодня является самым дешевым полноприводным автомобилем, что очень востребовано в экстремальных условиях, где нет хороших асфальтированных дорог. «Отремонтировать ее можно прямо в поле, автосервис не нужен. Автозапчасти все всегда есть, хотя и не самого лучшего качества. Но на фронте это не так важно. И передвигается она по бездорожью лучше, чем любой кроссовер или моноприводной автомобиль – на полном приводе «буханка» медленно, коряво, но все же будет передвигаться, задачу свою выполнит», – добавил Субботин.

