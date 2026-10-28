Рябков назвал проникновение украинских боевиков в Африку опасным явлением

Рябков предупредил об опасности проникновения украинских боевиков в Африку

Tекст: Мария Иванова

«Северная Африка и события, которые там происходили в акватории Средиземного моря, в частности с газовозом «Арктик Метагас" – напоминание о том, насколько опасны такого рода проникновения боевиков с Украины на африканские земли», – пояснил дипломат журналистам на полях Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

По словам замглавы МИД, Киев бравирует способностью развивать технологии беспилотников. На фоне расползания оружия с Украины по многим странам возрастают риски в террористической сфере, передает ТАСС.

Рябков призвал удвоить усилия с соответствующими государствами для прекращения перелива подобных технологий. Он добавил, что Москва продолжает посылать политические сигналы и вести практическую работу в этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр иностранных дел Сергей Лавров выразил обеспокоенность привлечением украинских военных к организации терактов в африканских государствах. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о передаче Киевом западного оружия и беспилотников местным боевикам.

В июле глава департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин сообщил о помощи украинских инструкторов в разработке планов операций террористических группировок на континенте.