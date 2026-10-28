Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Рябков назвал проникновение украинских боевиков в Африку опасным явлением
Рябков предупредил об опасности проникновения украинских боевиков в Африку
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что проникновение украинских боевиков в африканские государства является крайне опасным явлением.
«Северная Африка и события, которые там происходили в акватории Средиземного моря, в частности с газовозом «Арктик Метагас" – напоминание о том, насколько опасны такого рода проникновения боевиков с Украины на африканские земли», – пояснил дипломат журналистам на полях Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
По словам замглавы МИД, Киев бравирует способностью развивать технологии беспилотников. На фоне расползания оружия с Украины по многим странам возрастают риски в террористической сфере, передает ТАСС.
Рябков призвал удвоить усилия с соответствующими государствами для прекращения перелива подобных технологий. Он добавил, что Москва продолжает посылать политические сигналы и вести практическую работу в этом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр иностранных дел Сергей Лавров выразил обеспокоенность привлечением украинских военных к организации терактов в африканских государствах. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о передаче Киевом западного оружия и беспилотников местным боевикам.
В июле глава департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин сообщил о помощи украинских инструкторов в разработке планов операций террористических группировок на континенте.