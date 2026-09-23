Tекст: Дарья Григоренко

Дипломат подчеркнул, что объединение больше не может поддерживать соседнюю страну за свой счет, передает РИА «Новости».

«Евросоюз объективно дошел до предела своих возможностей в части финансирования постоянно растущих потребностей киевского режима. Фактически «объединенная Европа» в противостоянии с нами все больше выглядит «обедненной Европой»», – сказал Масленников.

Представитель ведомства пояснил, что новый виток обсуждений конфискации инициируют государства, хранящие лишь незначительную долю российских фондов. К числу таких стран относятся Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и Германия. При этом последние заседания Евросовета продемонстрировали отсутствие единой позиции по данному вопросу. Многие европейские столицы пока не готовы брать на себя прямую ответственность за кражу чужих средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз из-за разногласий отложил дискуссию о передаче замороженных российских средств киевскому режиму.

Позже европейские чиновники запланировали вывести заблокированные резервы России из бельгийского депозитария.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах Европы украсть более 200 млрд долларов для поддержки украинской армии.