  • Новость часаМарочко: ВС России почти полностью выбили ВСУ из Клинового в ДНР
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    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    20 комментариев
    23 сентября 2026, 03:06 • Новости дня

    Марочко: ВС России почти полностью выбили ВСУ из Клинового в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе успешного наступления под Дружковкой российские войска практически полностью освободили населенный пункт Клиновое и приступили к финальной зачистке местности от противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря о Дружковке, здесь можно отметить, что наши военнослужащие за последнее время имели успех юго-восточнее от данного населенного пункта: расширена зона контроля в районе Попасной», – заявил Марочко, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что в самом Клиновом украинские силы уже практически уничтожены. В настоящее время российские подразделения проводят окончательную зачистку освобожденной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска отступили из населенного пункта Попасная под Дружковкой.

    Российские подразделения продолжают охватывать Дружковку с востока и запада.

    Освобождение соседней Куртовки значительно ухудшило положение украинской армии на данном направлении.

    22 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ

    Военкор Громов: Ликвидация формирований ВСУ в Доброполье может занять месяц

    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Капитальная застройка и промышленные объекты превращают Доброполье в серьезный оборонительный узел. Сроки и ход уничтожения армией России блокированных в городе формирований будут зависеть от действий противника: если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее Минобороны сообщило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье.

    «Доброполье, за счет развитой капитальной застройки, представляет собой значимый оборонительный узел. Там есть высотные здания и промышленные объекты, которые можно использовать для размещения личного состава, хранения вооружений и боеприпасов. Контроль над населенным пунктом дает существенное преимущество», – отметил военный корреспондент Федор Громов.

    По его мнению, в сообщении Минобороны России речь, скорее, идет об оперативном окружении узла обороны ВСУ. «Оформить полное окружение на текущем этапе боевых действий довольно сложно: пехотные передовые порядки значительно разрежены по сравнению с 2022–2023 годами. Если тогда один километр фронта удерживала рота – около ста человек, – то сейчас на таком участке остается всего от двух до шести бойцов. Это связано с резко возросшей активностью беспилотников с обеих сторон», – рассуждает собеседник.

    Говоря о блокированных формированиях противника, военкор напомнил, что бригады национальной гвардии Украины традиционно считаются более мотивированными и отличаются лучшим снабжением по сравнению с подразделениями сухопутных войск. «Во многом это связано с тем, что украинские власти никогда полностью не доверяли армии. Именно поэтому и при Петре Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), а затем и при Владимире Зеленском, части Национальной гвардии укреплялись – в том числе на случай возможного армейского мятежа», – уточнил Громов.

    Что касается 425-го штурмового полка «Скала», продолжил спикер, то важно учитывать его численность: «штат максимально раздут». «Фактически это мобильный резерв, который создавался, чтобы купировать продвижение наступающих российских сил. В случае прорыва на том или ином направлении им затыкают дыры: формирование постоянными контратаками сбивает темп нашего наступления и таким образом дает возможность механизированным частям восстановить оборонительную линию», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, сроки и ход уничтожения армией России блокированных в Доброполье формирований будут зависеть от действий противника. «Если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится. При этом темпы продвижения российских войск на этом направлении вселяют оптимизм. Поэтому, вероятно, наши бойцы решат задачу быстро: речь может идти о периоде от недели до месяца», – допустил Громов.

    После Доброполья ВС РФ предстоит освободить Белозерское – еще один населенный пункт с капитальной застройкой и промышленными объектами. На этом фоне заявление Минобороны о развитии наступления в направлении Александровки военкор расценивает как декларацию намерений. «Взятие Александровки под контроль важно по ряду причин. Во-первых, это позволит перерезать один из путей снабжения Славянско-Краматорской группировки противника и продолжать операцию по глубокому охвату агломерации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, поскольку Александровка находится на стыке ДНР, Харьковской и Днепропетровской областей, освобождение населенного пункта дает широкие возможности для маневра. В частности, открывается перспектива наступления на ту часть Харьковской области, которая слабо подготовлена ВСУ к обороне. В конечном счете все будет зависеть от дальнейших планов Генерального штаба», – заключил Громов.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье (ДНР) и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

    По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений – южного и северо-восточного. «Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», – сказал он ТАСС.

    В июне Владимир Путин заявил, что российская армия каждый день постепенно продвигается в зоне спецоперации. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем, идем каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого», – подчеркивал президент.

    Тогда глава государства сообщил, что ВС России полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% ДНР. В июле Путин отметил, что с начала 2026 года войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии.

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    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели серию ударов по ключевым промышленным, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, включая заводы по производству ракет и боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Атака затронула Киев, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Одесскую области, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражено предприятие «Файер Поинт», выпускавшее детали для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и логистический узел «Грандтерминал» с топливом.

    В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожскому металлургическому комбинату, трубопрокатному заводу «Интерпайп Сталь» и предприятию «Соврахим» в Павлограде, производившему боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт».

    Также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске.

    В Полтавской области поражены Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и табачная фабрика «JTI Украина», где производили боеприпасы для стрелкового оружия. В Винницкой области уничтожен объект железнодорожной инфраструктуры.

    В Одесской области удары нанесены по логистическим центрам в Одессе и Ильичевске, а также по портовой инфраструктуре в Рени. Кроме того, в море поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    В середине сентября российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области.

    Также Вооруженные силы России атаковали украинские металлургические предприятия и портовую инфраструктуру.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило о поражении завода комплектующих для ракет «Фламинго» в Киеве.

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    22 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»

    «Высокоточка» передала Минобороны зенитные комплексы ближнего рубежа «Зубр»

    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российским войскам системы поражения воздушных целей ближнего рубежа «Зубр», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

    Предприятие «Высокоточные комплексы», входящее в госкорпорацию «Ростех», снабдило Министерство обороны новыми средствами защиты, передает РИА «Новости». Оборудование предназначено для прикрытия стратегически важных объектов от низколетящих угроз. Техника автоматически находит цели и передает данные для поражения.

    Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул высокую результативность новинки в боевых условиях. «После захвата воздушной цели «Зубр» накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов», – заявил он.

    Аппаратура может функционировать как автономно, так и в составе единой эшелонированной архитектуры защиты от дронов. Комплекс способен образовывать общий контур противовоздушной обороны с более мощными установками, включая известные «Панцири».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе госкорпорация «Ростех» впервые передала в войска комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам. В августе холдинг «Высокоточные комплексы» отправил военным новую партию зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С». В середине сентября индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов.

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    22 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    В Новокуйбышевске отразили атаку БПЛА на предприятие

    Системы ПВО отразили атаку БПЛА на предприятия в Новокуйбышевске

    Tекст: Вера Басилая

    Атака БПЛА на промышленное предприятие отражена в Новокуйбышевске Самарской области, сообщили в администрации города.

    Администрация Новокуйбышевска в «Максе» со ссылкой на главу города Викторию Каткову сообщила об отражении атаки десятков БПЛА.

    «Наши военные и мобильные огневые группы сработали четко и слаженно. Сбиты десятки беспилотников. Целью врага были промышленные предприятия. Вся информация уточняется», – заявила руководитель города.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил жителей о крупной атаке беспилотных летательных аппаратов.

    Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Самару, в городе повреждены жилые дома и автомобили.


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    22 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за украинских атак.

    Гутерриш, выступая на Генеральной Ассамблее организации, обратил внимание международного сообщества на ситуацию с гражданским населением России в ходе конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта… в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», – подчеркнул он.

    Генсек ООН отметил, что удары по инфраструктуре несут опасность не только для местных жителей. По его словам, такие действия создают серьезные риски для мировых логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Организация Объединенных Наций потребовала остановить атаки на мирное население после удара украинских войск по Краснодарскому краю.

    Ранее Антониу Гутерриш решительно осудил удары украинских беспилотников по территории России.

    В июне российские дипломаты обвинили генсека ООН в замалчивании информации о жертвах среди детей при обстрелах со стороны ВСУ.

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    22 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    МИД обвинил Украину во лжи о ситуации в Алешках

    Мирошник: Украина терроризирует жителей Алешек и врет об обстановке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек и распространении лжи о ситуации в городе.

    Мирошник сообщил, что Киев намеренно создает тяжелые условия для жителей города Алешки в Херсонской области, передает РИА «Новости». Дипломат указал на попытки украинской стороны дистанционно осадить населенный пункт.

    По его словам, цель таких действий – лишить горожан продуктов питания, воды, медикаментов и других товаров первой необходимости. Кроме того, планируется разрушение местной энергосистемы.

    «Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские», – подчеркнул дипломат в беседе с агентством.

    Мирошник выразил уверенность, что обстановка в регионе изменится. Он связал это с наращиванием числа российских военных и военно-технических возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к Алешкам.

    В конце июля от атак дронов в этом городе пострадали три мирных жителя.

    Месяцем ранее в результате удара вражеского беспилотника погиб местный мужчина.

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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты в зоне СВО

    Экс-мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты на Купянском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

    Бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО, передает RT. Трагедия произошла на Купянском направлении в результате ракетного удара.

    Адвокат погибшего Сергей Анохин сообщил детали произошедшего. «В Полежаева попал осколок – и он скончался на месте», – рассказал защитник. Он также опроверг распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что причиной гибели стала атака беспилотника и что политик умер в больнице.

    Известно, что бывший глава города отправился в зону проведения специальной военной операции осенью 2024 года. По информации адвоката, Полежаев проходил службу в составе штурмового отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года в зоне спецоперации погиб глава управы Белгорода Алексей Везенцев.

    В начале сентября врио губернатора Александр Шуваев озвучил данные о гибели более 660 белгородцев из-за украинских атак с февраля 2022 года.

    В тот же день один мирный житель скончался в результате удара вражеского дрона по маршрутному автобусу в Шебекино.

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    22 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной российской ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские средства противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты и «Ониксы».

    Украинская противовоздушная оборона минувшей ночью оказалась бессильна перед российскими ударами, передает ТАСС. Военным не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, средства ПВО не смогли справиться с противокорабельными ракетами «Оникс». Об этом свидетельствуют официальные данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса, военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия металлургической и химической промышленности, ТЭК, ВПК в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

    17 сентября украинские системы противовоздушной обороны не перехватили ни одной выпущенной дальнобойной ракеты.

    Несколькими днями ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил нулевую эффективность зенитных комплексов перед массированным ударом.

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

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    22 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО

    Президент Латвии Ринкевич: СВО сделала армию России значительно сильнее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что за время боевых действий на Украине Вооруженные силы России приобрели ценный опыт и стали значительно сильнее.

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил возросшую мощь российских войск. По его словам, начавшийся в 2022 году конфликт на Украине сделал армию России гораздо более подготовленной и эффективной. Об этом политик рассказал в интервью американской газете The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости».

    «Нравится нам это или нет, это армия, которая сейчас обладает опытом ведения боевых действий и также показала высокую гибкость и способность адаптироваться к современным конфликтам», – подчеркнул Эдгар Ринкевич.

    В связи с этим латвийский лидер призвал руководство НАТО обязательно учитывать приобретенные российскими военными навыки при выстраивании дальнейшей стратегии Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее латвийский лидер признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками.

    В феврале Ринкевич указал на хорошую работу оборонной промышленности России. А в конце прошлого года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также отметил значительное усиление российских войск.

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    22 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Российский удар остановил работу украинского завода «Интерпайп сталь»

    Завод «Интерпайп сталь» на Украине остановил работу после удара ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный украинский трубопрокатный завод «Интерпайп сталь» полностью прекратил работу после точного удара российских войск по производственной инфраструктуре.

    Украинский трубопрокатный завод «Интерпайп сталь» остановил работу после массированной атаки со стороны армии России, передает ТАСС. Владеющая предприятием компания подтвердила факт разрушений.

    «Повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия, производство продукции остановлено», – сказано в официальном заявлении корпорации.

    Министерство обороны России ранее отчиталось о серии ударов по объектам военно-промышленного комплекса, химической и металлургической промышленности на Украине. Атаки пришлись по целям в Киеве, а также в Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

    Пораженный завод «Интерпайп сталь» играл важную роль в украинском ВПК. Он выпускал комплектующие для беспилотников большой дальности, включая детали фюзеляжей, силовых установок и крыльев.

    Десятью днями ранее Вооруженные силы России атаковали этот трубопрокатный завод в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системный демонтаж украинской металлургии лишает Киев необходимой для оборонного производства промышленной базы.

    Месяцем ранее после российских ударов полностью прекратил работу крупный металлургический комбинат «Запорожсталь».

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    22 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    Герой России Соколов назвал немецкий танк Leopard самой сложной целью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский оператор беспилотников Алексей Соколов рассказал о сложностях при уничтожении немецкого танка Leopard, отметив серьезную защиту машины антидроновой сеткой.

    Оператор беспилотных летательных аппаратов Алексей Соколов назвал уничтожение немецкого танка Leopard своей самой сложной задачей, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего, операция проводилась совместно с товарищем под позывным Тек при помощи дрона «Князь Вандал Новгородский».

    «Танк Leopard, наверное, был самым сложным. Со своим товарищем, совместно с расчетом КВН уничтожали. Я еще тогда на радиодроне работал. Позывной Тек – мой товарищ, совместно с ним уничтожали танк», – рассказал Соколов.

    Главная трудность заключалась в наличии антидроновой сетки, которая мешала пробить броню кумулятивным боеприпасом. Военнослужащий пояснил, что сначала ему пришлось полностью устранить укрытие и сетку, после чего совместными ударами удалось поджечь боевую машину.

    Алексей Соколов, уроженец Пермского края, был мобилизован в 2022 году. Изначально он служил в пехоте, а затем переквалифицировался в оператора БПЛА. Звание Героя России он получил за уничтожение более 30 единиц тяжелой техники ВСУ в ходе операции по взятию Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой.

    Морские пехотинцы ликвидировали аналогичную бронемашину на красноармейском направлении.

    Российские операторы FPV-дронов поразили замаскированный танк противника на купянском направлении.

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    22 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Генсек ООН раскрыл прибыль западного бизнеса от конфликта на Украине

    Гутерриш: Нефтяники Запада заработали 500 млрд долларов на конфликте на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал западные нефтяные компании за извлечение сверхприбылей на фоне украинского кризиса.

    Пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти полтриллиона долларов после начала конфликта на Украине. Об этом Гутерриш заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

    «На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации – и наживался на последствиях», – заявил генсек с трибуны.

    Гутерриш подчеркнул, что в то время как корпорации получали сверхдоходы, рядовые потребители столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию, продукты питания и страховые услуги.

    Озвученная сумма совпадает с оценками международной организации Global Witness. По данным экспертов, гиганты ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies в период с февраля 2022 года по январь 2026 года суммарно получили около 467 млрд долларов прибыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Ранее министры финансов шести государств Евросоюза инициировали введение налога на сверхприбыль нефтяных корпораций. В то же время доходы России от экспорта углеводородов за время спецоперации превысили 883 млрд евро.

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    22 сентября 2026, 05:58 • Новости дня
    Пушилин: Украинские войска выстроили линию обороны в промзоне Дружковки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные формируют оборонительные позиции на территории промышленных предприятий в Дружковке, используя производственные площадки для создания укреплений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Наличие производственных площадок промзоны на территории Дружковки позволяет противнику выстраивать линию обороны», – сказал Пушилин ТАСС.

    По словам главы республики, российские подразделения уже закрепились на окраинах населенного пункта. Он добавил, что продвижение осложняется особенностями местного рельефа.

    Город частично расположен в низине, а его территорию пересекают две реки – Кривой Торец и Казенный Торец, что создает дополнительные трудности для передвижения штурмовых групп.

    Ранее Пушилин сообщал о тактическом охвате Дружковки российскими войсками.

    Бойцы группировки «Южная» приступили к штурму этого населенного пункта.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о значительном ухудшении положения украинской армии на данном направлении.

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