    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    Американские НПЗ приготовились к импорту венесуэльской нефти
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    6 января 2026, 14:34 • Новости дня

    Российские военные сожгли танк Leopard под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.

    По его словам, российские военнослужащие из «Южной» группировки уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, передает РИА «Новости». Круглый сообщил, что разведывательные дроны обнаружили танк, после чего по цели работали две группы батальона.

    «Расчетом разведывательных дронов был выявлен танк. Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришелся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена», – рассказал Круглый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Ростех» сообщил, что мины «Земледелия» повредили танки Leopard и боевые машины Bradley. Российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ на Украине. Офицер из Бразилии раскритиковал инициативу приобрести танки Leopard для армии своей страны.

    6 января 2026, 07:44 • Новости дня
    «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    «Задействованы все имеющиеся средства поражения, в том числе, тяжелая реактивная артиллерия. Противник отсиживается в обороне и наращивает количество расчетов БПЛА на позициях», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы российские подразделения продвинулись сразу на пяти направлениях и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. Юго-западнее Лимана российские бойцы зачистили участок леса и захватили четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли 15 домовладений, а экипажи ВКС России нанесли точный авиаудар по пункту дислокации ВСУ.

    В районе Меловое-Хатнее продолжается продвижение по лесополосам возле Двуречанского, авиация и БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции ВСУ. На Липцовском направлении изменений нет, но расчеты FPV БПЛА уничтожали средства радиоэлектронной борьбы и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    На Сумском направлении российские штурмовые подразделения продолжают бой и продвигаются вглубь региона. Авиация России нанесла точечные удары по тыловым районам ВСУ, уничтожив более десяти пунктов временной дислокации. ВСУ укрепляют оборону, подтягивают дополнительные силы. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись сразу на восьми участках, а в районе Грабовского на четырех и полностью освободили населенный пункт, продвижение составило до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области Украины.

    6 января 2026, 10:28 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, задержаны несколько поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По его словам, сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, передает ТАСС. Гусев сообщил, что из-за этого инцидента произошло задержка нескольких поездов, однако движение уже начали восстанавливать.

    Он сообщил: «В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается».

    Губернатор добавил, что никто не пострадал. Также сообщается о незначительных повреждениях одного из инфраструктурных объектов в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили за ночь 129 украинских дронов над различными регионами России. На промышленном объекте в Липецкой области произошел пожар после падения беспилотника. В результате атаки БПЛА в Твери погиб человек.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 05:03 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Твери погиб человек

    Tекст: Антон Антонов

    В одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

    Еще один человек в соседней квартире пострадал. Возникший пожар был полностью ликвидирован силами МЧС.

    «Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь. Выезжаю на место для принятия дальнейших необходимых решений», – сообщил Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства Тверской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства РЭБ подавили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области. В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона. В результате серии атак украинских дронов на территории Белгородской области погибли два мирных жителя, еще двое пострадали.

    6 января 2026, 13:24 • Новости дня
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские беспилотники «Герань» получили на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы, что подтверждают свежие фото с территории Украины, пишет The War Zone.

    Как передает The War Zone, на новых изображениях видно, что один из российских дронов «Герань» с установленной на верхней части ракетой ПЗРК был найден в Черниговской области на Украине. Дрон дополнительно оснащен камерой и радиомодемом для управления.

    На корпусе пусковой трубы читается маркировка «9К333», что указывает на использование более современной ракеты «Верба», хотя ранее сообщалось об установке «Игла-С». Оба комплекса позволяют поражать воздушные цели на дальности до шести километров, при этом «Верба» использует усовершенствованный многоспектральный искатель.

    Модификация дрона предполагает простое крепление ракеты в стандартной пусковой трубе, без необходимости применения дополнительных адаптеров, как в случае с ракетой Р-60. Вес ракеты ПЗРК составляет около 18 кг, что легче Р-60, и меньше сказывается на летных характеристиках дрона.

    По оценкам экспертов, наличие ПЗРК на «Герань» дает возможность атаковать вертолеты и низколетящие самолеты противника, а также затруднить работу украинской авиации по уничтожению дронов. Однако эффективность такого применения ограничена необходимостью визуального захвата цели и запуском ракеты оператором после получения сигнала захвата.

    Издание отмечает, что Россия также модернизировала систему управления этими БПЛА, внедрив режим дистанционного управления оператором и средства передачи сигнала на большие расстояния. Новые технологии позволяют управлять дроном в реальном времени, что расширяет тактические возможности его применения. Пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая применения вооруженной «Герани» против украинских воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска беспилотных систем Минобороны России нанесли удар дронами «Герань-2» по объекту украинской армии в районе поселка Семеновка Черниговской области.

    В 2025 году российское оружие было модернизировано с учетом опыта спецоперации на Украине.

    6 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО ночью уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

    Дежурные силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, дроны были уничтожены в период с 23:00 5 января до 7:00 6 января.

    В министерстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

    В ночь с пятого на шестое января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает РИА Новости. По данным Минобороны России, наиболее интенсивные атаки были отражены в Брянской области, где сбили 29 дронов, а также в Белгородской и Ярославской областях, где уничтожили 15 и 13 аппаратов соответственно.

    В Новгородской области было сбито 10 беспилотников, девять – в Смоленской, по семь – в Курской и Пензенской, по шесть – в Тверской области и Республике Башкортостан, по пять – в Астраханской и Ростовской областях. Также были нейтрализованы четыре дрона над Калужской областью, по два – в Московском регионе, Орловской и Ленинградской областях.

    По одному беспилотнику сбили в небе над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, а также над Татарстаном и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области произошел пожар на промышленном объекте после падения беспилотника. В Твери в результате атаки БПЛА погиб человек. В Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник.

    6 января 2026, 08:44 • Новости дня
    Боевики ВСУ признались в готовности стрелять по детям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР угрожали местному жителю готовностью открыть минометный огонь по детям, завила беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.

    По ее словам, боевики ВСУ в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР угрожали открыть минометный огонь по детям, передает РИА «Новости». Беженка рассказала, что между ее мужем и украинскими военными произошла стычка. Мужчина спросил одного из бойцов ВСУ: «Если вдруг вам будет приказ стрелять по нам снова?». На это боец ответил: «Дадут приказ – будем стрелять». Когда муж напомнил, что среди местных есть дети, военный заявил: «Мне все равно – мне скажут, я буду стрелять, и все», – рассказала женщина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский FPV-дрон убил мужчину в Курской области. ВСУ ужесточили издевательства над жителями Серебрянки при отступлении. В телефонах украинских военнопленных нашли видео расстрелов автомобилей с гражданскими.

    6 января 2026, 03:19 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Волховском районе Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Обломки беспилотника упали у деревни Бережки, часть из них оказалась на территорию компрессорной станции. В результате происшествия никто не пострадал, угроза возникновения пожара отсутствует. На месте падения работают сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, сообщил глава региона в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области. Росавиация вводила ограничения на рейсы в петербургском аэропорту Пулково.

    6 января 2026, 01:19 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащий российской армии Марсель Галиулин с помощью беспилотников уничтожил до 45 боевиков вооруженных сил Украины в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Рядовой Галиулин в ходе освобождения населенного пункта в ДНР уничтожил до 30 бойцов ВСУ с помощью беспилотников, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям российских войск, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что Галиулин провел более 20 вылетов БПЛА и точными сбросами обеспечил захват опорного пункта без потерь среди российских военных. После занятия позиций российскими подразделениями начальник расчета БПЛА продолжил воздушную разведку и выявил подход резерва украинских бойцов, планировавших контратаку.

    Галиулин получил приказ уничтожить противника и в результате нанесенного удара ликвидировал до 15 боевиков и три единицы бронетехники противника. По данным Минобороны, эффективные действия Галиулина привели к значительным потерям ВСУ в живой силе и технике, что вынудило противника отступить. Благодаря этому российские штурмовые подразделения смогли закрепиться на новых рубежах без препятствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    6 января 2026, 09:45 • Новости дня
    Офицер заявил о хаосе в подразделениях ВСУ под Красным Лиманом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ под Красным Лиманом, за который идут бои в Донбассе, не слажены и зачастую обречены на смерть, рассказал офицер группировки войск «Запад» с позывным «Пионер».

    По его словам, подразделения ВСУ, действующие под Красным Лиманом, не демонстрируют достаточной слаженности и часто оказываются в критических ситуациях, передает РИА «Новости». «Пионер» добавил, что между соседними подразделениями ВСУ практически отсутствует взаимодействие, которое осуществляется только через старшего начальника. Если связь с ним теряется, военнослужащие могут вступать в бой даже друг с другом.

    Офицер отметил, что в отличие от подразделений ВС РФ, где взаимодействие отлажено не только через командование, но и на горизонтальном уровне, у ВСУ подобная координация отсутствует. Это приводит к тому, что в боевой обстановке украинские военные не могут быстро получить поддержку соседних подразделений.

    «Плюс еще такой момент. Если, допустим, их штурмовику необходима поддержка оператора беспилотников либо расчетами миномета, он сам напрямую на него выйти не может. То есть они должны выходить через своего дежурного связиста, который сидит где-то далеко. Если связь не проходит с дежурным связистом, то все – штурмовик обречен. У него нет связи больше ни с кем», – привел пример «Пионер».

    По его словам, максимум украинские штурмовики могут связаться с двумя-тремя подразделениями роты или сторожевыми постами поблизости, что только усугубляет неразбериху на передовой. Офицер подчеркнул, что в таких условиях военнослужащие ВСУ зачастую не понимают, где находится противник, а где свои силы, что приводит к хаосу и потере управления на участке боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отразили две атаки ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск. Военные России отрезали от снабжения группировку ВСУ у Красного Лимана. Российские военные продвинулись в районе Красного Лимана.

    5 января 2026, 21:28 • Новости дня
    Мужчина получил ранение после атаки дрона в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области мужчина был госпитализирован после удара беспилотника по селу в Рыльском районе, его состояние оценивается врачами.

    Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.

    Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.

    По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.

    «Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.

    Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

    6 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Пожар произошел на промышленном объекте в Липецкой области после падения БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    На одном из промышленных объектов Усманского округа зафиксировано возгорание после падения беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия, говорится в сообщении Артамонова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек. Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области.

    5 января 2026, 22:09 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин также сообщал, что на подлете к Москве был сбит беспилотник. В воскресенье были сбиты более 40 дронов на подлете к Москве.

    6 января 2026, 00:15 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории десяти российских регионов средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Российское Министерство обороны сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск над Брянской областью был уничтожен 31 дрон, над Ростовской – 11 аппаратов.

    Еще три уничтожены в небе над Белгородской областью, по два – над Волгоградской, Рязанской областями и Московским регионом. Один из беспилотников, сбитых в Московской области, направлялся на Москву. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили 50 дронов в период с 11.00 до 16.00 мск.

    5 января 2026, 23:54 • Новости дня
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    В результате атаки у священнослужителя диагностировали слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

    Хинштейн отметил, что Шестопалов хорошо известен в регионе: в августе он укрывал и вывозил местных жителей, позже организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи, продолжая ездить в приграничные районы с волонтерскими и духовными миссиями.

    Прошлой весной Шестопалов уже получал ранение при такой поездке. Несмотря на неоднократные просьбы воздержаться от опасных выездов, он продолжает помогать людям на границе. «Батюшку не переделать. Дай Бог, чтобы он скорее встал на ноги!» – заявил Хинштейн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области в результате удара беспилотника по селу в Рыльском районе пострадал мужчина. Его госпитализировали с травмами.

    6 января 2026, 01:34 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области введен режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Объявлена опасность БПЛА», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Он также предупредил население о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с объявлением режима угрозы БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на территории десяти российских регионов средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотников.

