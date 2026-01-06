Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военнослужащие из «Южной» группировки уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, передает РИА «Новости». Круглый сообщил, что разведывательные дроны обнаружили танк, после чего по цели работали две группы батальона.

«Расчетом разведывательных дронов был выявлен танк. Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришелся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена», – рассказал Круглый.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Ростех» сообщил, что мины «Земледелия» повредили танки Leopard и боевые машины Bradley. Российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ на Украине. Офицер из Бразилии раскритиковал инициативу приобрести танки Leopard для армии своей страны.