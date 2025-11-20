«Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 500 украинских танков, включая свыше 60 боевых машин стран НАТО – Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 – были уничтожены барражирующими боеприпасами комплекса «Ланцет» с начала спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-разработчика ZALA.

В компании уточнили: «По данным из открытых источников, за период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, стоимость которых исчисляется миллионами долларов». Также на счету операторов «Ланцетов» более 260 американских гаубиц M777, свыше 100 самоходных гаубиц M109 и больше 60 польских установок AHS Krab. Семейство «Ланцет» смогло вывести из строя сотни единиц другой техники, включая американские БМП Bradley и РСЗО HIMARS, которые противник применяет скрытно.

По оценкам экспертов, общая стоимость техники ВСУ, уничтоженной комплексами «Ланцет», может достигать от 4 млрд до 12 млрд долларов. Согласно анализу портала Lostarmour, с начала СВО при помощи «Ланцетов» поражено примерно 4000 единиц техники и вооружений украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э». Компания ZALA представила пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э». Беспилотники «Ланцет» применялись для уничтожения украинских катеров.