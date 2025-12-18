  • Новость часаФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    18 декабря 2025, 08:36 • Новости дня

    Украинский пленный рассказал, что 38-я бригада ВСУ сдается целыми взводами

    Украинский пленный Сорока рассказал, что 38-я бригада ВСУ сдается целыми взводами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский военнослужащий Юрий Сорока из 38-й бригады рассказал о сдаче в плен целых взводов украинских бойцов вместе с ним.

    По его словам, они услышали по рации, что около 30 человек из их бригады уже сдались: «Мы пока были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек, сдались в плен из этой же бригады. То есть мы уже поняли, что сдаются в плен, то есть не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен», – сообщил Сорока, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие покинули позиции, нашли укрытие в подвале, где переоделись в найденную гражданскую одежду, и ждали там, пока не были обнаружены российскими военными. Сорока отметил, что его мобилизовали насильно 3 сентября, а после учебного центра он был направлен на передовую.

    Он рассказал, что на позиции подразделение постоянно подвергалось воздействию артиллерии, корректируемых авиабомб и реактивных систем залпового огня.

    Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что несколько украинских военных погибли от рук сослуживцев при попытке сдаться российским силам у Дибровы в ДНР, выжили лишь трое.

    Ранее попавший в плен у Димитрова в ДНР украинский военнослужащий Александр Беляков заявил, что солдаты ВСУ предпочитают не ходить поодиночке и сдаются группами при первой возможности.

    17 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юристы из двух групп, в одну из которых были включены эксперты Киевской школы экономики, сочли «маловероятным» успех исков России против Бельгии в случае использования замороженных российских активов, пишет Politico.

    Предложенную ситуацию рассматривали две группы, одна из Covington&Burling, другая объединила специалистов из Киевской школы экономики, Стэнфордского университета и немецкой юридической фирмы Bender Harrer Krevet, пишет Politico.

    Обе группы заявили, что России будет «почти невозможно» найти юрисдикцию, которая рассмотрит ее иск против Бельгии, а решения российских судов не будут признаны или исполнены в ЕС или Британии по соображениям политики. Также отмечается, что для подачи иска в Европейский суд или Международный суд ООН (International Court of Justice) потребуется согласие сторон на их юрисдикцию, которого Россия не дает.

    В письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупреждал о возможных ответных исках Москвы и ссылался на двусторонний инвестиционный договор, но Covington&Burling указала, что этот договор не распространяется на суверенные активы.

    Юристы также напомнили, что главное юридическое давление на Бельгию возникло при заморозке активов и их дальнейшей полной иммобилизации, а не при возможной передаче Украине. По мнению авторов обеих юридических позиций, возможные новые риски являются несущественными и не сравнимы с преимуществами для безопасности Европы и поддержки Украины.

    Бельгийское правительство не предоставило свой комментарий на запрос издания.

    До этого Politico писало, что отказ от предоставления киевскому режиму «репарационного кредита» за счет замороженных активов России может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгия отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    17 декабря 2025, 21:12 • Новости дня
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина находится на грани банкротства, пишет Associated Press, ссылаясь на оценки Международного валютного фонда.

    Украина оказалась на грани банкротства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Associated Press.

    По оценке Международного валютного фонда, в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 млрд евро (160 млрд долларов).

    По информации агентства, Европа рассматривает два основных варианта финансовой поддержки Украины. Первый – принять решение о предоставлении кредита за счет замороженных российских активов. Второй способ – объединить усилия всех стран Евросоюза и оформить общий кредит на необходимую сумму.

    Ожидается, что вопросы поиска денег будут решаться уже в ближайшие месяцы, так как, по подсчетам, украинское государство не сможет самостоятельно справиться с финансовыми обязательствами без поддержки европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не продлевает санкции каждые полгода. Мнение Венгрии и Словакии Евросоюз больше не учитывает при принятии решений по поддержке Украины.

    Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения.

    17 декабря 2025, 16:21 • Новости дня
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что признаки развала украинской государственности очевидны по таким деталям, как «золотые унитазы».

    «Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также заявил о резком росте числа случаев дезертирства среди украинских военнослужащих – только зарегистрированных уголовных дел по этой статье на Украине насчитывается более 100 тыс. «А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации», –сказал он, пишет ТАСС.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, а западные страны уже начали это признавать.

    6 декабря журналист Пол Стейган сообщил, что число дезертиров в украинской армии в 2025году выросло до 182 тыс. человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя на фоне ежедневных сообщений о новых успехах российских войск.

    17 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Белоусов: Киев потерял ресурс для мобилизации
    Белоусов: Киев потерял ресурс для мобилизации
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные формирования больше не могут пополняться за счет принудительной мобилизации, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    Украина больше не может восполнять свои военные группировки за счет принудительной мобилизации граждан, передает ТАСС. Об этом на итоговой коллегии ведомства заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

    «Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», – подчеркнул глава Минобороны.

    Белоусов назвал потери силовых структур Украины в 2025 году на уровне 500 тыс. человек.


    17 декабря 2025, 10:46 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Украинская диверсионно-разведывательная группа из трех человек пыталась провести разведку возле российской границы в районе села Старица на территории Харьковской области, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Диверсанты двигались в сторону села Муром в Шебекинском районе Белгородской области, находясь примерно в шести километрах от границы. Российский оператор беспилотника заметил передвижение ДРГ, после чего российские военные уничтожили группу.

    Ранее российские военные нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Сообщалось, что передовой наводчик группировки «Север» обнаружил украинскую ДРГ из шести человек. По полученным координатам был нанесен авиаудар с применением двух самолетов Су-34.

    Ранее российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. В ходе операции был ликвидирован офицер ВСУ.

    17 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава государства подчеркнул приоритет дипломатического подхода, отметив, что Москва по-прежнему рассчитывает на возможность урегулировать конфликт путем переговоров, передает ТАСС.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    В июне Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Путин заявлял, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

    17 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Герасимовку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны около Андреевки, Гавриловки в Днепропетровской области, Терноватово, Гуляйполя и Косовцево в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три американские бронемашины HMMWV и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии возле Писаревки, Варачино и Шостки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старым Салтовым, Революционным, Великим Бурлуком, Избицком, Волчанскими Хуторами и Варваровкой в Харьковской области.

    Противник потерял до 160 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Благодатовки, Подолов, Ковшаровки, Новосергеевки, Купянска-Узлового, Моначиновки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, три американские бронемашины HMMWV, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114, станция РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Резниковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове. Осуществляется зачистка Родинского, Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных групп ВСУ.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, полка беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Торецкого, Белицкого и Удачного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две бронемашины HMMWV и четыре орудия полевой артиллерии.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области. За день до этого они освободили Песчаное в Днепропетровской области, а ранее освободили Варваровку в Запорожской области.

    17 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Фицо отказался финансировать военные нужды Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета.

    На предстоящем заседании Евросовета Словакия не поддержит принятие решений о финансировании военных нужд Украины, передает ТАСС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о принципиальном отказе от поддержки выделения средств на войну.

    По словам политика, Братислава готова оказывать помощь Украине только на двухсторонней основе, в том числе в сферах разминирования и гуманитарных проектов. Фицо отметил, что считает возможным использование замороженных российских активов только для послевоенного восстановления Украины, при условии заключения мирного соглашения между сторонами конфликта.

    Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует самостоятельное решение для урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил поддержку европейской интеграции Сербии и осудил действия Евросоюза, препятствующие процессу присоединения Сербии из-за ее независимой позиции, заявив, что такие шаги не обоснованы здравым смыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что западные страны быстро наладят отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.

    Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о личном участии в продвижении решения о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку они позволят в течение двух лет финансировать боевые действия.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.

    Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».

    Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.

    Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    17 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    На Украине избрали нового главу партии Зеленского «Слуга народа»

    Корниенко возглавил партию Зеленского после отставки Шуляк

    На Украине избрали нового главу партии Зеленского «Слуга народа»
    @ Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко выбран новым председателем партии «Слуга народа» на съезде.

    Решение назначить Александра Корниенко новым руководителем правящей на Украине партии было принято в ходе партийного съезда в среду. Причиной стал завершившийся срок полномочий предыдущего лидера партии Елены Шуляк, передает ТАСС.

    Корниенко ранее исполнял обязанности первого заместителя председателя Верховной рады, занимая ключевые позиции в руководстве парламента. Новое руководство должно определить дальнейшую стратегию развития партии «Слуга народа» в условиях продолжающегося политического кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится предъявить обвинения ряду депутатов от партии «Слуга народа».

    Также в партии «Слуга народа» заявили, что офис Зеленского недавно потребовал от СБУ возбудить уголовное дело против Давида Арахамии. Глава СБУ Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), по данным источников, не стал действовать активно по этому требованию.

    А месяц назад депутаты «Слуги народа» призвали к срочным переговорам о создании коалиционного правительства.

    18 декабря 2025, 05:45 • Новости дня
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе обсуждения судьбы замороженных российских активов в бундестаге разгорелся жесткий спор между представителями правящей коалиции и оппозиционной «Альтернативы для Германии».

    Дискуссия о судьбе замороженных российских активов вызвала напряженную обстановку в бундестаге. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своем намерении лично добиваться в Брюсселе того, чтобы эти активы были переданы Украине в качестве поддержки.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с резкой критикой, назвав планы Мерца «агрессивными» и подчеркнув, что «следуя девизу «чужими деньгами легко управлять», канцлер незаконно реализует свой «агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», передает РИА «Новости».

    Крупалла подверг сомнению возможность победы Киева, а также обвинил Мерца в чрезмерных финансовых обязательствах перед Украиной, подчеркнув сумму задолженности в 70 млрд евро по военной и гуманитарной поддержке. Он также упомянул 11,5 млрд евро из нового бюджета ФРГ и выплаты беженцам с Украины в размере 6 млрд евро ежегодно.

    В ответ на критику Крупаллы представитель партии ХСС Александр Хоффманн обвинил того в продвижении интересов США и выразил обеспокоенность судьбой немецких налогоплательщиков, упрекнув Крупаллу в регулярных поездках в США и спросив, ставил ли тот интересы налогоплательщиков выше предложений США по замороженным активам.

    Обсуждение перешло в громкую перепалку: Хоффманн перебивал оппонента, а председательствующий Омид Нурипур вынужден был вмешаться и напомнить о регламенте.

    Крупалла, возмущенный нападками, заявил, что не сидит «на скамье подсудимых» и немецким налогоплательщикам в любом случае придется оплачивать возможные неудачные решения. По его словам, АдГ «никогда не согласится» с такой позицией.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    17 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в намеренном доведении ситуации на Украине до войны

    Путин: Запад целенаправленно довел ситуацию на Украине до войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада намеренно довели обстановку на Украине до военного конфликта.

    По его словам, западные государства сознательно предприняли шаги, которые привели к эскалации, и организовали поддержку вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости».

    «(Страны Запада) просто взяли паузу для того, чтобы оснастить вооруженные силы Украины вооружением и техникой, довели до госпереворота, начали там боевые действия, сознательно – уверен, что сознательно – довели до войны», – сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    17 декабря 2025, 17:49 • Новости дня
    Полковник ВСУ получил пожизненный срок за 14 терактов в России

    Гражданин Украины получил пожизненное за 14 терактов с жертвами в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил пожизненное заключение полковнику ВСУ Евгению Булацику за теракты, приведшие к гибели людей и ущербу на 18 млрд рублей.

    Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Евгению Булацику, сообщает ТАСС. Суд установил, что Булацик в составе организованной группы с высшим военным и политическим руководством Украины, а также военнослужащими украинских вооруженных сил, с 19 июля 2023 по 13 мая 2024 года участвовал в совершении 14 терактов на территории России.

    В результате этих преступлений были человеческие жертвы и причинен ущерб, который оценен в 18 млрд рублей. Согласно решению суда, Евгению Булацику назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полковник ВСУ Евгений Булацик был заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

    Также в апреле 2024 года Булацик был заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области. До этого в октябре 2023 года следственный комитет предъявил ему заочное обвинение в терроризме из-за атаки на нефтебазу.


    18 декабря 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о гибели десятков украинских военных в шахте у Красноармейска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В коммуникациях шахты «Покровское» к западу от Красноармейска оказались заблокированы и погибли десятки украинских военных, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Украинские военные использовали коммуникации шахтоуправления «Покровское» на западе от Красноармейска в качестве укреплений, пояснил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что эти сооружения стали для ВСУ ловушкой.

    «Надеясь на глубину и особенности конструкции, они укрывались там, но стали заложниками, поскольку не смогли оперативно выйти и покинуть территорию. Им оставалось только смириться со своей участью. В этих коммуникациях остались десятки солдат противника», – сказал собеседник.

    При этом среди погибших были наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что считавшийся символом сопротивления ВСУ Красноармейск теперь освобожден.

    Напомним, российские военные в освобожденном Красноармейске обнаружили заброшенный пункт управления БПЛА с оборудованием и боеприпасами.

