Украинский пленный рассказал, что 38-я бригада ВСУ сдается целыми взводами

Украинский пленный Сорока рассказал, что 38-я бригада ВСУ сдается целыми взводами

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, они услышали по рации, что около 30 человек из их бригады уже сдались: «Мы пока были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек, сдались в плен из этой же бригады. То есть мы уже поняли, что сдаются в плен, то есть не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен», – сообщил Сорока, передает РИА «Новости».

Военнослужащие покинули позиции, нашли укрытие в подвале, где переоделись в найденную гражданскую одежду, и ждали там, пока не были обнаружены российскими военными. Сорока отметил, что его мобилизовали насильно 3 сентября, а после учебного центра он был направлен на передовую.

Он рассказал, что на позиции подразделение постоянно подвергалось воздействию артиллерии, корректируемых авиабомб и реактивных систем залпового огня.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что несколько украинских военных погибли от рук сослуживцев при попытке сдаться российским силам у Дибровы в ДНР, выжили лишь трое.

Ранее попавший в плен у Димитрова в ДНР украинский военнослужащий Александр Беляков заявил, что солдаты ВСУ предпочитают не ходить поодиночке и сдаются группами при первой возможности.