На Украине упал рейтинг доверия к Зеленскому

Tекст: Дарья Григоренко

За последний месяц этот показатель уменьшился на 7%, а недоверие выросло с 30% до 35%. Социологи отмечают, что падение рейтинга Зеленского фиксируется уже третий месяц подряд, передает РБК.

Исследование проводилось с 23 июля по 4 августа 2025 года по телефону среди 1022 респондентов старше 18 лет. Опрос начался после голосования Верховной рады за закон о переподчинении антикоррупционных органов президенту, что вызвало массовые протесты. Позже Владимир Зеленский вернул независимость этим структурам.

Среди причин недоверия президенту украинцы чаще всего называли вопросы, связанные с боевыми действиями. По данным КМИС, 20% респондентов обвинили Зеленского в том, что его политика способствовала началу конфликта с Россией, а также в недостаточной подготовке к боевым действиям и нежелании их прекратить.

Особенно заметно падение доверия среди молодежи до 30 лет: за лето этот показатель снизился с 74% до 59%. Наиболее резкое снижение продемонстрировали западные регионы страны, где доверие упало с 73% до 55%. Восточные области показали спад с 61% до 54%, а в центральных регионах уровень доверия остался на уровне 63%.

Ранее посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

В апреле Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Кроме того, он заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение».