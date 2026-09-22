Армия России в Киеве поразила производство FP-5 «Фламинго»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В городе Киев [поражено] промышленное предприятие (ООО «Файер Поинт»), производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго», – указало ведомство в Max.

Также в украинской столице поражен склад ГСМ ООО «Грандтерминал», который украинская армия использует как логистический узел для приема и распределения дизельного топлива.

Напомним, ВС России также поразили ключевые промышленные, энергетические и логистические объекты на Украине в ночь на вторник.

В августе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

В августе Министерство обороны уже сообщало о поражении производственных мощностей компании «Файер Поинт».