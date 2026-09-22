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Мишустин: Космос формирует технологическое лидерство России
Мишустин назвал космическую отрасль драйвером развития экономики России
Исследование космического пространства является важнейшим направлением, обеспечивающим развитие смежных отраслей и формирующим технологическое лидерство России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
Космическая отрасль поставляет передовые идеи для множества сфер в экономике, инженерном деле и науке, передает ТАСС слова премьера.
Мишустин отметил, что для развития отрасли Россия располагает диверсифицированными комплексами, такими как Байконур, Плесецк и Восточный. Он также подчеркнул важность подготовки кадров, призвав Роскосмос активнее агитировать молодежь через профильные школьные классы.
Среди ключевых проектов глава правительства выделил обновление пилотируемых программ, создание нового транспортного корабля и Российской орбитальной станции (РОС), которая заменит МКС. Кроме того, спутники уже обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, отслеживая погоду и ледовую обстановку.
Мишустин добавил, что выполнение национального проекта «Космос» находится на особом контроле правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос сообщил, что модули будущей российской станции будут отделены при сведении МКС с орбиты.
В апреле Россия обсудила с партнерами безопасность Российской орбитальной станции.
Весной Москва получила предложения о сотрудничестве по РОС от более чем десяти стран.