Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии, она не живёт без развития. Поэтому, наверное, не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив, ни для моральной полицейщины, ни для обоснования всё новых и новых запретов.0 комментариев
Роскосмос обсудил с партнерами безопасность Российской орбитальной станции
Будущая суверенная орбитальная станция получит современные системы резервирования безопасности, детали которых уже обсуждаются с зарубежными участниками проекта МКС, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов подтвердил факт обсуждения систем защиты с участниками проекта МКС, передает РИА «Новости».
«Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры», – заявил руководитель в телевизионном эфире.
Глава ведомства отметил, что работа Международной космической станции продолжается вопреки попыткам ее закрыть. Успешно действует программа перекрестных полетов, позволяющая российским космонавтам отправляться на орбиту на американских кораблях, а астронавтам из США – на отечественных аппаратах. Это гарантирует постоянное присутствие представителей обеих стран на станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос запланировал продолжение сотрудничества с НАСА по проекту Российской орбитальной станции.
Специалисты начали работы по продлению сроков эксплуатации модуля «Наука» для его будущего включения в состав РОС.
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации дружественных государств на МКС.