Стартовала первая за полвека пилотируемая миссия США к Луне

Tекст: Катерина Туманова

Ракета Space Launch System с грохотом взмыла в вечернее небо во Флориде, а почти полная Луна манила экипаж из четырех астронавтов на расстояние около 400 тыс. км, преодолев которое они начнут выполнение задач миссии.

«Ракета высотой в 32 этажа, на борту которой находились трое американцев и один канадец, стартовала с космодрома имени Кеннеди НАСА, где собрались десятки тысяч людей, чтобы стать свидетелями начала этой новой эры. Толпы также заполнили окружающие дороги и пляжи», – передает Associated Press (AP).

Командир миссии Рид Уайзман возглавил полет с лозунгом «Поехали на Луну!». С ним в команде пилот Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.

Это самый разнообразный по этническому составу лунный экипаж за всю историю: в новой капсуле «Орион» НАСА впервые оказалась женщина, представительница небелой расы и не являющаяся гражданкой США.

«Четыре астронавта, направлявшиеся на Луну, вышли на орбиту. Они будут вращаться вокруг Земли около 25 часов, после чего начнут движение к Луне с помощью катапульты», – сообщили в AP.

«Планируется, что миссия продлится десять дней направлена на облет Луны. Астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен проверят работу систем космического корабля Orion и сфотографируют лунную поверхность во время первой пилотируемой лунной миссии НАСА после Apollo 17 в декабре 1972 года», –сообщали в НАСА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск лунной миссии «Артемида II» в НАСА запланировали на 1 апреля. Полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.