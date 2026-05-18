Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости». Об этом официально заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил время проведения предстоящего мероприятия. «Сегодня в середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему, как это обычно делает», – рассказал Песков журналистам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года президент обсуждал с Советом безопасности вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков.

В мае 2025 года темой аналогичного совещания стала информационная безопасность России.

В конце января того же года глава государства проводил заседание по мерам усиления борьбы с терроризмом.