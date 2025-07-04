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Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.
Глава государства подчеркнул, что борьба с наркоторговлей является одним из ключевых направлений правоохранительной деятельности, передает ТАСС.
«Одно из важных направлений правоохранительной деятельности – это борьба с незаконным оборотом наркотиков. Давайте проанализируем, как идет сегодня эта работа и что нужно было бы сделать дополнительно – на основе анализа того, что происходит в этой сфере и что сделано в рамках реализации стратегии», – заявил Путин.
В мае Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность России.