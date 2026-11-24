NYT: Американская пациентка год прожила с пересаженной свиной почкой

Tекст: Ольга Иванова

Успешный опыт пациентки стал важной медицинской вехой, демонстрирующей огромный потенциал межвидовой трансплантации органов, пишет The New York Times.

Использование органов животных в медицине пока остается экспериментальным. Однако эксперты отмечают, что в будущем генетически модифицированные свиньи смогут обеспечить обширный запас почек для людей с органной недостаточностью в качестве временной замены диализу или долгосрочного решения.

«Это придает нам большую уверенность в том, что это осуществимо – почки могут работать», – заявил директор по исследованиям трансплантации почек Трансплантологического центра Mass General Brigham Леонардо Риелла. При этом он добавил, что праздновать победу пока рано.

Молли Фалько родилась с врожденным заболеванием, повредившим ее почки. Бывший шеф-повар и мать двоих детей живет со свиным органом дольше, чем любой другой известный пациент. Несмотря на осложнения вскоре после операции, американка не госпитализировалась с февраля, и врачи надеются, что она проживет с пересаженной почкой еще как минимум год.

Отмечается, что, помимо очищения организма от токсинов и выработки мочи, пересаженная почка успешно выполняет и другие важные функции человеческого органа, включая балансировку жидкостей и минералов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пациент Тим Эндрюс стал первым человеком, успешно перенесшим замену генно-модифицированной свиной почки на человеческую после девяти месяцев жизни без диализа.

Летом медики из Китая успешно провели операцию по трансплантации свиных органов пациенту со смертью мозга.

В начале года главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье сообщил о высоком риске отторжения и опасности для жизни пациента при пересадке органов от генномодифицированных животных.