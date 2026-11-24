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Жительница США год прожила с почкой от генно-модифицированной свиньи
NYT: Американская пациентка год прожила с пересаженной свиной почкой
В американском штате Нью-Гэмпшир 58-летняя Молли Фалько преодолела годовой рубеж жизни с пересаженной почкой генетически модифицированной свиньи без серьезных осложнений.
Успешный опыт пациентки стал важной медицинской вехой, демонстрирующей огромный потенциал межвидовой трансплантации органов, пишет The New York Times.
Использование органов животных в медицине пока остается экспериментальным. Однако эксперты отмечают, что в будущем генетически модифицированные свиньи смогут обеспечить обширный запас почек для людей с органной недостаточностью в качестве временной замены диализу или долгосрочного решения.
«Это придает нам большую уверенность в том, что это осуществимо – почки могут работать», – заявил директор по исследованиям трансплантации почек Трансплантологического центра Mass General Brigham Леонардо Риелла. При этом он добавил, что праздновать победу пока рано.
Молли Фалько родилась с врожденным заболеванием, повредившим ее почки. Бывший шеф-повар и мать двоих детей живет со свиным органом дольше, чем любой другой известный пациент. Несмотря на осложнения вскоре после операции, американка не госпитализировалась с февраля, и врачи надеются, что она проживет с пересаженной почкой еще как минимум год.
Отмечается, что, помимо очищения организма от токсинов и выработки мочи, пересаженная почка успешно выполняет и другие важные функции человеческого органа, включая балансировку жидкостей и минералов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пациент Тим Эндрюс стал первым человеком, успешно перенесшим замену генно-модифицированной свиной почки на человеческую после девяти месяцев жизни без диализа.
Летом медики из Китая успешно провели операцию по трансплантации свиных органов пациенту со смертью мозга.
В начале года главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье сообщил о высоком риске отторжения и опасности для жизни пациента при пересадке органов от генномодифицированных животных.