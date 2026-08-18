Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Врачи в Латвии бросили пациента с инсультом из-за русского языка
В Латвии медицинские работники оставили русскоязычного мужчину с приступом в коридоре больницы из-за его неспособности общаться на государственном языке, сообщил депортированный из этой страны россиянин Павел Мартынов.
Сотрудники государственных учреждений категорически отказываются говорить по-русски, предпочитая латышский или английский языки, пояснил Мартынов РИА «Новости».
«Я уже даже не задаю вопрос, заведомо знаю, какая будет реакция», – пожаловался Мартынов.
Он добавил, что подобное отношение распространяется и на сферу здравоохранения.
В качестве примера мужчина привел ситуацию с русскоговорящим пациентом, у которого случился инсульт. Врачи отказали больному в помощи, продержав его в коридоре до приезда родственников.
В детских садах латвийского Даугавпилса появились надписи с требованием говорить только по-латышски.
Министр культуры республики Наурис Пунтулис потребовал полностью исключить русскоязычный контент из вещания государственных СМИ.
Власти страны депортируют не сдавших языковой экзамен граждан России за пределы государства.