Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков

Tекст: Никита Демьянов

Как известно, в начале 90-х восстановленная Латвийская Республика отказала 740 тысячам своих русских жителей в гражданстве. Впоследствии некоторые из них взяли российское гражданство и латвийские виды на жительство (ВНЖ) – официальная Рига против этого не возражала.

Но в 2022-м власти задним числом пересмотрели правила игры, аннулировав ВНЖ, выданные в предыдущие годы латвийским русским. Желающим остаться в Латвии выставили жесткие условия: во-первых, доказать идеальное знание латышского языка, во-вторых – заполнить так называемые анкеты лояльности. Не выполнивших лишают пенсионных выплат, права на бесплатную медицину и вычеркивают из всех реестров. Расчет заключался в том, что люди, поставленные перед лицом голодной смерти, «добровольно» покинут Латвию.

Однако не все такие «лишенцы» согласились уехать: тем более что у многих есть родственники с латвийским гражданством, которые брали на себя содержание попавших в беду родичей. И тогда власти начали практиковать насильственное выдворение. Подсчитано, что с 2022 года в Латвии стало на 10 тысяч российских граждан меньше: большинство выехало «добровольно», а кого-то выдворили насильно.

Например, 2 октября сопредседатель оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор сообщил о насильственном выдворении 74-летнего Григория Л., жившего в городе Елгава еще с начала 70-х. Он не смог набрать нужный балл в ходе языкового экзамена.

Тут стоит пояснить: люди, которых сейчас депортируют под предлогом незнания латышского, когда-то его учили. По латвийскому законодательству в стране нельзя устроиться на работу без удостоверения о знании латышского. Но на пенсии русские старики латышский банально подзабыли – потому что в Латвии в ряде городов существует компактная русскоязычная среда.

«Эти люди – давно пенсионеры, прожившие всю жизнь в Латвии, платившие налоги. Они могут и говорить по-латышски, но грамотно писать от них ни работа, ни жизнь не требовала. Не все и компьютер освоили, вот и не могут сдать»,

– пишут люди, знакомые с ситуацией изнутри.

Журналисты латвийского телевидения побеседовали с гражданином России Николаем, которому грозит депортация. Ему семьдесят четыре года. Он на пенсии, но работает механиком на одном из предприятий в Риге. Сейчас он ходит на курсы латышского языка, но учеба дается тяжело. Первую проверку не прошел, а недавно была вторая неудачная попытка. В Латвии живут и работают его дети и внуки. «Почему я должен уезжать? Кому я здесь мешаю – я не знаю. Я этого не понимаю», – недоумевает Николай.

В Службе госбезопасности (СГБ) Латвии выселяемых пенсионеров обвиняют в том, что они «становятся инструментом для реализации интересов России». В СГБ сообщили, что 327 гражданам России за последние два года отказали в ВНЖ, так как их признали «угрозой национальной безопасности»: скорее всего, за отказ «правильно» заполнить те самые «анкеты лояльности».

Часто бывает, что человек сносно говорит на латышском, но «срезается» в ходе письменного экзамена – именно так произошло с елгавчанином Григорием Л. «Родственников в Латвии у него нет. С потерей ВНЖ в 2023 году Григорий Л. лишился возможности получать пенсию, зарегистрироваться по месту жительства, а значит – получать помощь от самоуправления. Два года мы помогали Григорию Л., два года переписки с Управлением по делам гражданства и миграции, два года скитаний», – сообщает Пагор.

Оппозиционер подчеркивает, что для латвийских властей старики, которые десятки лет работали на благо страны и платили здесь налоги – это не ценность. «Правительство Латвии – как продавцы воздуха: данное слово и подписанный договор для них ничего не значат, а слова "честь" и "совесть" – пустой звук. Мне стыдно перед стариками за эту никчемную власть русофобов», – констатирует Андрей Пагор.

Люди, провалившие экзамен, находятся в состоянии жестокого стресса. Правозащитники сообщают о случаях смерти пожилых людей от этого стресса и даже о самоубийствах. Сам процесс насильственного выдворения обставлен максимально мучительно. Сначала выдворяемого размещают в Центре размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе – это закрытая территория: задержанные не выходят за ее пределы.

Размещенный в соцсетях видеоролик Пагора, на котором запечатлен процесс взятия Григория Л. под стражу, посмотрели около миллиона человек. «Они получают удовольствие от этого процесса, как их дедушки, которые жгли Хатынь и Аудрини», – отмечает бывший евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин, ныне политбеженец в России.

«Только самая низкая мерзость будет бороться со стариками, мстить им за какие-то свои призрачные обиды», – пишет одна русскоязычная латвийка.

17 сентября стало известно, что Латвия депортировала в Россию очередных русских пенсионеров: семейную пару Светлану и Вадима Фрейманов. Они всю жизнь прожили в Латвии, в 1992-м получили статус неграждан, а двенадцать лет назад приняли гражданство России. Они не сдали языковой экзамен и получили предписание на выезд. Супруги собрали свой скарб и временно переселились в хостел, улаживая последние дела перед отъездом. Там их ограбили: украли вещи и деньги. Из-за этого они не смогли выехать в намеченный срок – и тогда их поместили в Центр содержания задержанных иностранцев в Даугавпилсе. Спустя несколько дней стариков вывезли на границу и велели пешком идти в сторону России…

А с 13 октября в статус нелегалов переходит очередная партия из 841 российского гражданина. По словам главы Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майры Розе, они не озаботились сдачей экзаменов и подачей документов с просьбой оставить их в стране.

Это происходит по двум причинам. Зачастую бывает, что жертвами оказываются одинокие старики, проживающие в глухих деревнях и не владеющие интернетом – и они даже не знают, что их ВНЖ аннулирован. «Снова появились люди, которые ничего не слышали, ничего не видели, и только когда им перестают платить пенсию, они начинают понимать, что что-то не так. Тогда они звонят. Почему мне не платят пенсию? Им говорят: у вас нет вида на жительство. Они спрашивают: где мой ВНЖ? Мы говорим – вы должны были выполнить требования закона», – злорадствует Розе.

Возможен и другой вариант – люди, не желая унижаться, сразу уезжают в Россию. Уезжают зачастую со своими детьми, которые, хоть и обладают латвийским гражданством, отказываются бросать родителей. Многие из них оседают в соседней Псковской области. С начала года в область переехали уже 1400 человек – это беспрецедентная цифра.

Например, несколько месяцев назад из Латвии выдворили 98-летнего ветерана войны Василия Москаленова. Вместе с ним уехали две его дочери, не пожелавшие оставить отца.

«Еще раз – человек в девяносто восемь лет угрожает стране, которая постоянно вооружается, проводит учения и утверждает, что даст отпор любому агрессору. Это что ж у вас с безопасностью, если при виде русских дедушек с бабушками у вас трясутся коленки?»,

– задает риторический вопрос журналист-политбеженец Алексей Стефанов, помогающий депортированным устроиться в России. На российско-латвийской границе Москаленова встретила уполномоченная при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. Старцу помогли с приобретением жилья на новом месте.

Встретят на новом месте сразу после выдворения и упомянутого выше Григория Л., об этом уже есть соответствующая договоренность. «Григория должны привезти к границе у Пскова, где его встретят неравнодушные люди. Они занимаются вопросами расселения высланных из Латвии граждан России, готовы предоставить кров, помочь оформить документы и восстановить пенсию за два года», – поясняет Андрей Пагор.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, ежемесячно в Псковскую область приезжают из недружественных стран (главным образом из Прибалтики) в среднем 150 человек – семьями и поодиночке, с детьми, с пожилыми родителями. Губернатор призывает русских прибалтов не ждать, когда их под конвоем выкинут на границу, а поскорее возвращаться на историческую родину. Администрация области старается по мере возможностей помогать новоприбывшим с жильем, работой, обустройством детей в садиках и школах. Таким образом, скорее всего, большинство из этих 841, получивших предписание о выезде, в Латвии уже отсутствуют.

Однако в любом случае перед нами политическое преступление, настоящая этническая чистка, говорит газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. «Трудно представить, что такое может происходить в XXI веке в стране ЕС – однако же происходит. И здесь огромная доля ответственности ложится на Еврокомиссию и Европарламент, которые демонстративно закрывают глаза на творящееся беззаконие», – резюмирует Рева.