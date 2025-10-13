  • Новость часаИз-за пожара на нефтебазе в Феодосии задержаны поезда в Крыму
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Нефтебазу в Феодосии атаковал беспилотник
    НАТО заявило о российской подлодке «Новороссийск» у берегов Франции
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    Китай объявил о портовых сборах с судов США
    Тбилиси объяснил проблемы ЕС доминированием бывших коммунистов
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    0 комментариев
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    20 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    11 комментариев
    13 октября 2025, 08:36 • В мире

    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков

    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    С понедельника, 13 октября, Латвия начинает процесс депортации из страны сотен русских – в основном старшего поколения, десятилетиями проживающих на ее территории. «Стыдно перед стариками за эту никчемную власть русофобов», – говорят представители местной оппозиции. За что русских стариков изгоняют из Латвии и как им помогает Россия?

    Как известно, в начале 90-х восстановленная Латвийская Республика отказала 740 тысячам своих русских жителей в гражданстве. Впоследствии некоторые из них взяли российское гражданство и латвийские виды на жительство (ВНЖ) – официальная Рига против этого не возражала.

    Но в 2022-м власти задним числом пересмотрели правила игры, аннулировав ВНЖ, выданные в предыдущие годы латвийским русским. Желающим остаться в Латвии выставили жесткие условия: во-первых, доказать идеальное знание латышского языка, во-вторых – заполнить так называемые анкеты лояльности. Не выполнивших лишают пенсионных выплат, права на бесплатную медицину и вычеркивают из всех реестров. Расчет заключался в том, что люди, поставленные перед лицом голодной смерти, «добровольно» покинут Латвию.

    Однако не все такие «лишенцы» согласились уехать: тем более что у многих есть родственники с латвийским гражданством, которые брали на себя содержание попавших в беду родичей. И тогда власти начали практиковать насильственное выдворение. Подсчитано, что с 2022 года в Латвии стало на 10 тысяч российских граждан меньше: большинство выехало «добровольно», а кого-то выдворили насильно.

    Например, 2 октября сопредседатель оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор сообщил о насильственном выдворении 74-летнего Григория Л., жившего в городе Елгава еще с начала 70-х. Он не смог набрать нужный балл в ходе языкового экзамена.

    Тут стоит пояснить: люди, которых сейчас депортируют под предлогом незнания латышского, когда-то его учили. По латвийскому законодательству в стране нельзя устроиться на работу без удостоверения о знании латышского. Но на пенсии русские старики латышский банально подзабыли – потому что в Латвии в ряде городов существует компактная русскоязычная среда.

    «Эти люди – давно пенсионеры, прожившие всю жизнь в Латвии, платившие налоги. Они могут и говорить по-латышски, но грамотно писать от них ни работа, ни жизнь не требовала. Не все и компьютер освоили, вот и не могут сдать»,

    – пишут люди, знакомые с ситуацией изнутри.

    Журналисты латвийского телевидения побеседовали с гражданином России Николаем, которому грозит депортация. Ему семьдесят четыре года. Он на пенсии, но работает механиком на одном из предприятий в Риге. Сейчас он ходит на курсы латышского языка, но учеба дается тяжело. Первую проверку не прошел, а недавно была вторая неудачная попытка. В Латвии живут и работают его дети и внуки. «Почему я должен уезжать? Кому я здесь мешаю – я не знаю. Я этого не понимаю», – недоумевает Николай.

    В Службе госбезопасности (СГБ) Латвии выселяемых пенсионеров обвиняют в том, что они «становятся инструментом для реализации интересов России». В СГБ сообщили, что 327 гражданам России за последние два года отказали в ВНЖ, так как их признали «угрозой национальной безопасности»: скорее всего, за отказ «правильно» заполнить те самые «анкеты лояльности».

    Часто бывает, что человек сносно говорит на латышском, но «срезается» в ходе письменного экзамена – именно так произошло с елгавчанином Григорием Л. «Родственников в Латвии у него нет. С потерей ВНЖ в 2023 году Григорий Л. лишился возможности получать пенсию, зарегистрироваться по месту жительства, а значит – получать помощь от самоуправления. Два года мы помогали Григорию Л., два года переписки с Управлением по делам гражданства и миграции, два года скитаний», – сообщает Пагор.

    Оппозиционер подчеркивает, что для латвийских властей старики, которые десятки лет работали на благо страны и платили здесь налоги – это не ценность. «Правительство Латвии – как продавцы воздуха: данное слово и подписанный договор для них ничего не значат, а слова "честь" и "совесть" – пустой звук. Мне стыдно перед стариками за эту никчемную власть русофобов», – констатирует Андрей Пагор.

    Люди, провалившие экзамен, находятся в состоянии жестокого стресса. Правозащитники сообщают о случаях смерти пожилых людей от этого стресса и даже о самоубийствах. Сам процесс насильственного выдворения обставлен максимально мучительно. Сначала выдворяемого размещают в Центре размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе – это закрытая территория: задержанные не выходят за ее пределы.

    Размещенный в соцсетях видеоролик Пагора, на котором запечатлен процесс взятия Григория Л. под стражу, посмотрели около миллиона человек. «Они получают удовольствие от этого процесса, как их дедушки, которые жгли Хатынь и Аудрини», – отмечает бывший евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин, ныне политбеженец в России.

    «Только самая низкая мерзость будет бороться со стариками, мстить им за какие-то свои призрачные обиды», – пишет одна русскоязычная латвийка.

    17 сентября стало известно, что Латвия депортировала в Россию очередных русских пенсионеров: семейную пару Светлану и Вадима Фрейманов. Они всю жизнь прожили в Латвии, в 1992-м получили статус неграждан, а двенадцать лет назад приняли гражданство России. Они не сдали языковой экзамен и получили предписание на выезд. Супруги собрали свой скарб и временно переселились в хостел, улаживая последние дела перед отъездом. Там их ограбили: украли вещи и деньги. Из-за этого они не смогли выехать в намеченный срок – и тогда их поместили в Центр содержания задержанных иностранцев в Даугавпилсе. Спустя несколько дней стариков вывезли на границу и велели пешком идти в сторону России…

    А с 13 октября в статус нелегалов переходит очередная партия из 841 российского гражданина. По словам главы Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майры Розе, они не озаботились сдачей экзаменов и подачей документов с просьбой оставить их в стране.

    Это происходит по двум причинам. Зачастую бывает, что жертвами оказываются одинокие старики, проживающие в глухих деревнях и не владеющие интернетом – и они даже не знают, что их ВНЖ аннулирован. «Снова появились люди, которые ничего не слышали, ничего не видели, и только когда им перестают платить пенсию, они начинают понимать, что что-то не так. Тогда они звонят. Почему мне не платят пенсию? Им говорят: у вас нет вида на жительство. Они спрашивают: где мой ВНЖ? Мы говорим – вы должны были выполнить требования закона», – злорадствует Розе.

    Возможен и другой вариант – люди, не желая унижаться, сразу уезжают в Россию. Уезжают зачастую со своими детьми, которые, хоть и обладают латвийским гражданством, отказываются бросать родителей. Многие из них оседают в соседней Псковской области. С начала года в область переехали уже 1400 человек – это беспрецедентная цифра.

    Например, несколько месяцев назад из Латвии выдворили 98-летнего ветерана войны Василия Москаленова. Вместе с ним уехали две его дочери, не пожелавшие оставить отца.

    «Еще раз – человек в девяносто восемь лет угрожает стране, которая постоянно вооружается, проводит учения и утверждает, что даст отпор любому агрессору. Это что ж у вас с безопасностью, если при виде русских дедушек с бабушками у вас трясутся коленки?»,

    – задает риторический вопрос журналист-политбеженец Алексей Стефанов, помогающий депортированным устроиться в России. На российско-латвийской границе Москаленова встретила уполномоченная при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. Старцу помогли с приобретением жилья на новом месте.

    Встретят на новом месте сразу после выдворения и упомянутого выше Григория Л., об этом уже есть соответствующая договоренность. «Григория должны привезти к границе у Пскова, где его встретят неравнодушные люди. Они занимаются вопросами расселения высланных из Латвии граждан России, готовы предоставить кров, помочь оформить документы и восстановить пенсию за два года», – поясняет Андрей Пагор.

    По словам губернатора Михаила Ведерникова, ежемесячно в Псковскую область приезжают из недружественных стран (главным образом из Прибалтики) в среднем 150 человек – семьями и поодиночке, с детьми, с пожилыми родителями. Губернатор призывает русских прибалтов не ждать, когда их под конвоем выкинут на границу, а поскорее возвращаться на историческую родину. Администрация области старается по мере возможностей помогать новоприбывшим с жильем, работой, обустройством детей в садиках и школах. Таким образом, скорее всего, большинство из этих 841, получивших предписание о выезде, в Латвии уже отсутствуют.

    Однако в любом случае перед нами политическое преступление, настоящая этническая чистка, говорит газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. «Трудно представить, что такое может происходить в XXI веке в стране ЕС – однако же происходит. И здесь огромная доля ответственности ложится на Еврокомиссию и Европарламент, которые демонстративно закрывают глаза на творящееся беззаконие», – резюмирует Рева.

    В Северске начались уличные бои
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    Путин рассказал, как Рахмон морил его голодом
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Мэр Одессы сообщил о возможном лишении гражданства Украины
    Житель Камчатки осужден за демонстрацию полового органа девочке из окна
    В Москве выпал первый снег

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков

    С понедельника, 13 октября, Латвия начинает процесс депортации из страны сотен русских – в основном старшего поколения, десятилетиями проживающих на ее территории. «Стыдно перед стариками за эту никчемную власть русофобов», – говорят представители местной оппозиции. За что русских стариков изгоняют из Латвии и как им помогает Россия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

