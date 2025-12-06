Боец ММА объяснил тренировки у памятника ветеранам МЧС в Москве

Обвиняемый в осквернении памятника ветеранам Исмаилов объяснил свой поступок

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве возбуждено после публикации видео, пишет РИА «Новости».

На кадрах, размещенных в Instagram*(принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), Заур Исмаилов имитировал удары руками и ногами по фигуре ребенка на памятнике. Сам спортсмен заявил, что не имел оскорбительных намерений и тренируется так в течение шести лет.

Исмаилов пояснил, что воспринимает памятник с уважением и тренируется рядом много лет.

«Он воинское приветствие делает ветерану. Он просто удобный. Жгут накинул – спасибо, памятник. Мне пишут все, но я ни от кого не скрываюсь и не буду никогда. Вы неправильно поняли все», – считает Исмаилов.

Основное обвинение связано именно с демонстрацией ударов по скульптуре, однако боец продолжает настаивать на недоразумении. Источник напоминает, что социальные сети и следственные органы активно обсуждают произошедшее.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела по инциденту у памятника ветеранам МЧС в Москве.

В Москве возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника на Кременчугской улице по статье о повреждении мемориальных сооружений.