Боец ММА объяснил тренировки у памятника ветеранам МЧС в Москве

Боец ММА Заур Исмаилов, которого обвинили в осквернении памятника ветеранам МЧС в сквере Дмитрия Михайлика, заявил, что подобные тренировки проводит в течение шести лет.
Уголовное дело об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве возбуждено после публикации видео, пишет РИА «Новости».
На кадрах, размещенных в Instagram*(принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), Заур Исмаилов имитировал удары руками и ногами по фигуре ребенка на памятнике. Сам спортсмен заявил, что не имел оскорбительных намерений и тренируется так в течение шести лет.
Исмаилов пояснил, что воспринимает памятник с уважением и тренируется рядом много лет.
«Он воинское приветствие делает ветерану. Он просто удобный. Жгут накинул – спасибо, памятник. Мне пишут все, но я ни от кого не скрываюсь и не буду никогда. Вы неправильно поняли все», – считает Исмаилов.
Основное обвинение связано именно с демонстрацией ударов по скульптуре, однако боец продолжает настаивать на недоразумении. Источник напоминает, что социальные сети и следственные органы активно обсуждают произошедшее.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела по инциденту у памятника ветеранам МЧС в Москве.
В Москве возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника на Кременчугской улице по статье о повреждении мемориальных сооружений.