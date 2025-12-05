Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Покупательница Лурье отказалась от рассрочки возврата денег за квартиру Долиной
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с народной артисткой России Ларисой Долиной, выступившей с предложением возвратить деньги в рассрочку без учета инфляции.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко пояснила, что основная причина отказа связана с предложением артистки возвратить деньги в рассрочку без учета инфляции, передает ТАСС.
Свириденко добавила, что такие условия не устроили Лурье, которая ранее уже обратилась с соответствующим иском в Верховный суд России. Она уточнила, что предложение о мировом соглашении поступило только после подачи иска в суд высшей инстанции.
По словам адвоката, Лурье настаивала именно на полной и справедливой компенсации за квартиру, а не на условия, предложенные со стороны Ларисы Долиной.
Ранее Лариса Долина объяснила свое длительное молчание шоком и подпиской о неразглашении.
Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.
Напомним, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, когда продавец через суд возвращает жилье, заявляя о давлении или заблуждении. Эта схема получила название «схема Долиной» после того, как Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве.