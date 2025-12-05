Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Путин: Под руководством Моди Индия проводит независимую суверенную политику
Президент России Владимир Путин заявил, что под руководством премьер-министра Нарендры Моди Индия проводит «абсолютно независимую суверенную политику».
«Хотел бы еще раз отметить, что под руководством господина Моди Индия проводит абсолютно независимую суверенную политику», – сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров, передает РИА «Новости».
Путин также подчеркнул, что у Индии и России существуют большие, не до конца реализованные возможности для расширения сотрудничества во многих сферах. Он отметил, что потенциал двусторонних связей продолжает расти, однако по-прежнему используется не полностью в интересах обеих сторон.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Нью-Дели выступают за формирование более справедливого и многополярного мироустройства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Владимир Путин еще 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства между Россией и Индией. Россия пообещала помочь Индии в модернизации армии.