Путин: Под руководством Моди Индия проводит независимую суверенную политику

Tекст: Дарья Григоренко

«Хотел бы еще раз отметить, что под руководством господина Моди Индия проводит абсолютно независимую суверенную политику», – сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров, передает РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что у Индии и России существуют большие, не до конца реализованные возможности для расширения сотрудничества во многих сферах. Он отметил, что потенциал двусторонних связей продолжает расти, однако по-прежнему используется не полностью в интересах обеих сторон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Нью-Дели выступают за формирование более справедливого и многополярного мироустройства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Владимир Путин еще 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства между Россией и Индией. Россия пообещала помочь Индии в модернизации армии.