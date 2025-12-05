Путин заявил о совместном курсе России и Индии к многополярности

Tекст: Дарья Григоренко

«При обсуждении ключевых глобальных и региональных проблем подтверждена созвучность позиций двух стран. Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Вместе с единомышленниками по БРИКС, ШОС и из числа других государств мирового большинства мы продвигаем процессы формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства», – отметил он, передает ТАСС.

Президент уточнил, что обе страны отстаивают принципы международного права, заложенные в Уставе ООН, включая право каждого государства на самостоятельный путь развития и сохранение культурной идентичности. По его словам, Москва и Нью-Дели выступают за уважение суверенитета и баланс интересов всех участников мирового сообщества.

Путин напомнил, что Россия и Индия как страны-основатели БРИКС внесли значительный вклад в авторитет этой организации и продолжат поддержку. В будущем году Индия будет председательствовать в БРИКС, и Россия планирует всячески содействовать работе индийских коллег по актуальной повестке, пишет РИА «Новости».

На переговорах Москва и Нью-Дели подробно обсудили весь спектр двустороннего сотрудничества, отметил Путин.

Ранее в ходе 23-го российско-индийского саммита в Нью-Дели Россия и Индия подтвердили намерение активнее сотрудничать в G20 и выступили за реформу Совбеза ООН с поддержкой кандидатуры Индии, следует из совместного заявления двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Владимир Путин еще 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства между Россией и Индией. Россия пообещала помочь Индии в модернизации армии. Моди анонсировал введение безвизового режима между Россией и Индией.