Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
Переговоры между Россией и Индией прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.
«Эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что между ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложились тесные рабочие и личные отношения. Российский лидер рассказал: «Отмечу, что у нас с господином премьер-министром налажен тесный рабочий и личный контакт. Мы встречались в текущем году в сентябре на саммите ШОС, регулярно общаемся по телефону, держим на постоянном личном контроле развитие российско-индийского сотрудничества по всем его стратегическим направлениям».
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.
Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события.