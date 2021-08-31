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В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина
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Украинское государство должно сменить название на Русь-Украина, считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы...русы, русины...Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», – заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Арестович считает, что Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща.
Войну в Донбассе перестали считать помехой для принятия Украины в НАТО
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Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.
По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО, передает РИА «Новости».
«Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда».
Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников.
В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
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Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с россиянами
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Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебро Паралимпиады в Токио, прокомментировал свое решение не фотографироваться с российскими спортсменами.
«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов на своей странице в Facebook.
Он также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не завоевал золото. «Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал», – написал спортсмен.
Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале.
До этого украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. При этом Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Эксперт сказал, чем польско-украинский газовый хаб угрожает России
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«В этом проекте очень мало экономики и много политики, поэтому вряд ли Польше и Украине удастся реализовать подобную идею», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя рассмотрение Киевом возможности создания украинско-польского газового хаба в Восточной и Центральной Европе.
«Газовый хаб предполагает не только создание точки приемки газа, но и возможность его хранения. На Украине можно хранить достаточно большие объемы газа, поэтому технические возможности для создания такого проекта у стран есть», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Однако с точки зрения практической реализации идея сталкивается с рядом проблем. Во-первых, если Украина и Польша пытаются позиционировать проект хаба как некую альтернативу российским поставкам, то возникает неизбежный вопрос: чей газ будет туда поступать?
«Вероятно, намек делается на то, что туда будет приходить азербайджанский газ. Но у Азербайджана нет лишних объемов газа, и он не может увеличить добычу. Поэтому говорить о каких-то свободных объемах топлива со стороны Азербайджана не приходится», – отметил Юшков.
Во-вторых, эксперт пояснил, что создание хаба предполагает наличие рыночно-биржевых условий торговли. «У Польши есть возможности принимать СПГ и направлять его в хаб на Украине, но кто будет его покупать, когда цена на СПГ остается крайне высокой?», – задается вопросом Юшков.
«Если предположить гипотетическую ситуацию, что цена на СПГ держится на средней отметке, то после всех этапов перемещения СПГ в хаб возникает проблема его дальнейшей транспортировки европейским потребителям. Им придется заплатить высокую цену за доставку. В итоге получается, что этот хаб станет достаточно дорогим удовольствием для покупателей», – считает собеседник.
Кроме того, «если Киев и Варшава заговорили о трансбалканском газопроводе, то, вероятно, они пытаются помешать работе Газпрома в этом направлении». «Дело в том, что сейчас трансбалканский газопровод, который раньше доставлял газ транзитом через Украину в Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию, работает в обратном направлении из-за запуска «Турецкого потока». Как следствие – транзит в балканские страны остановлен, потому что газ идет сначала в Турцию, оттуда в Болгарию, а затем отправляется в Румынию, – объяснил Юшков. – Возможно, Польша и Украина хотят как минимум навязать Газпрому конкуренцию в этом направлении либо «запереть» его на украинском транзите хотя бы в плане поставок в Румынию».
Собеседник указал, что «в этом может заключаться интерес Украины к проекту, а поляки поддерживают любой антироссийский проект». Эксперт добавил, что «здесь очень мало экономики и очень много политики».
В то же время Юшков сомневается, что Польше и Украине удастся реализовать эту идею. «Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Обычно такие разговоры возникают в преддверии подписания нового газового контракта или переподписания прежнего. Это определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого не получалось реализовать эти идеи», – уточнил он.
Собеседник также напомнил, что «украинско-польская идея – это продолжение логики США о необходимости создать газовый коридор из Балтийского моря в Средиземное или Черное моря, и тем самым отсечь Восточную Европу от поставок Газпрома».
«Предполагалось, что таким образом американский СПГ будет заходить вглубь Европы, а у Газпрома появился бы сильный конкурент. Но почему-то все думают о создании инфраструктуры, но не о цене и желании потребителей покупать такой газ. Поэтому, когда доходит до дела, политические мотивы сталкиваются с экономическими условиями. Рынок все расставляет по местам, и подобные проекты, как правило, остаются пустыми», – заключил он.
Ранее стало известно, что Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
«Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – сказал директор компании Сергей Макогон.
В его сообщении также говорится, что «главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2», поэтому Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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Энергетики предупредили о критической ситуации с углем на Украине
Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) Украины продолжают оставаться критически низкими, сообщила компания – оператор энергосистемы страны «Укрэнерго».
«Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС <…> не изменяется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем на утро 25 августа (750 тыс. тонн)», – приводит текст сообщения ТАСС.
В частности, запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового – на 3,6%. Отмечается, что в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7-2,4 раза меньше (в зависимости от марки угля), чем должно быть.
В прошлый четверг в «Укрэнерго» предупредили о критической ситуации с запасами угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему России придется спасать Украину от замерзания.
На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии
Контракт России и Венгрии на поставку газа направлен на лишение Украины транзита «голубого топлива», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Вместо прямого маршрута Россия – Украина – Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, который значительно дольше... Финальная цель Кремля – несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, транспортировка газа в Венгрию по новому маршруту будет стоить дороже, чем по украинскому маршруту, но Газпром якобы «прячет транспортные расходы в конечную цену газа».
«Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейски трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки», – заключил он.
Ранее Москва и Будапешт согласовали условия нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября этого года.
В данный момент между российской компанией Газпром и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям – через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии.
На Украине захотели создать совместный с Польшей газовый хаб
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Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
«Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В компании считают, что Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор. «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm.
«Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2». Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры – госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия», – говорится в сообщении.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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Погребинский: НАТО повышает ставки перед визитом Зеленского к Байдену
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«Если бы в НАТО хотели принять Украину в альянс – уже бы приняли», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявления посла НАТО в Киеве о том, что война в Донбассе не мешает Украине стать членом альянса. При этом ранее президент Эстонии сочла прекращение войны одной из предпосылок для вступления Украины в НАТО.
«Противоречивые заявления представителей НАТО по Украине означают, что в альянсе нет согласованной позиции по этому вопросу. Но это может быть и сознательным вбросом с целью повысить ставки перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, заявление посла НАТО в Киеве Александра Винникова может служить сигналом Москве, мол, «бойтесь, вот сейчас Байден примет Украину в НАТО». «Но разве можно к этому серьезно относиться? – удивляется собеседник. – Я считаю, что нельзя».
В то же время политолог указал, что слова посла о том, что война в Донбассе не является помехой для вступления в альянс, – «абсолютная правда». «Главный документ, регламентирующий возможность или невозможность включения Украины в НАТО, – это Североатлантический договор. В нем никаких ограничений для вступления в альянс вроде наличия конфликта с соседями нет, – пояснил Погребинский. – Если бы члены НАТО хотели принять Украину – так и приняли бы, несмотря на то что она ведет войну».
Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.
По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО. «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда».
Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников.
В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом встречу президентов дважды переносили.
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Лавров заявил о провокациях Украины против российских выборов
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Множество провокаций в отношении России перед выборами проводится со стороны Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Я знаю, что многие провокации осуществляют сейчас через Украину. Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно на самом деле. При чем здесь российские выборы и Украина?» – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он также затронул тему голосования россиян, проживающих в самопровозглашенных республиках Донбасса. «Там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства – предоставить им такую возможность», – указал глава ведомства.
Он призвал Украину «не обижаться». «300 тыс. граждан Украины имеют венгерские паспорта, 300 тыс. – румынские, 200 тыс. – болгарские. И они имеют полное право участвовать в выборах, которые проходят, соответственно, в Венгрии, Болгарии, Румынии, в Польше», – отметил Лавров.
Министр также убежден, что украинское руководство давно поняло все насчет Крыма.
«Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и в Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые неподконтрольны центральному правительству, то Крым – дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли, включая, я убежден, самих украинских руководителей», – подчеркнул глава ведомства.
В Польше заявили о «сильном страхе» Москвы перед союзом Варшавы и Киева
Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о «сильном страхе» России перед союзом Польши и Украины.
Публицист обвинил Москву в стремлении «навязать всем соседним народам русские порядки».
«Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» – передает РИА «Новости» слова Любаха.
Автор публикации призывает Киев присоединиться к инициативе «Трех морей», иначе, по его мнению, Украина может превратиться в «российско-немецкий кондоминиум». Он считает, что взаимодействие Москвы и Берлина якобы представляет для страны «смертельную опасность».
«Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы», – заключил обозреватель.
Ранее в Польше испытали шок от «очередного предательства союзников».
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На Украине назвали условия наступления ВСУ в Донбассе
Должны сложиться «экстраординарные условия» для перехода ВС Украины в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
«Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», – приводит слова Арестовича РИА «Новости».
Арестович заявил, что война за «серую зону» в данный момент не ведется из-за режима прекращения огня. Он добавил, что речь о введении миротворцев в регион пока не идет.
Накануне в ДНР призвали ООН, ОБСЕ и МККК отреагировать на ранение детей после воскресного обстрела Горловки. В прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
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Лавров заявил о тупиковости действующего режима на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает, чего еще ожидать от действующего режима на Украине, потому что каждый новый режим становится все тупиковее.
«Что касается украинского кризиса, там, в принципе, каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года.
Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси.
Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
«Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы, также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Зеленский пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.
Сам Зеленский заявил, что надеется подписать в США три оборонительных и энергетическое соглашения. «В общей сложности три оборонительных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол в деталях. Надо подождать немного», – сказал Зеленский.
Также украинский президент рассказал, что у его супруги Елены в США отдельная программа. «Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом – очень крутой», – сказал президент.
Известно, что в Вашингтоне Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. «Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента», – говорится в сообщении «Телевизионной службы новостей» (ТСН).
Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тыс. долларов.
Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского дважды переносили.
В Кремле объяснили, чего ждут от переговоров Байдена и Зеленского
Соединенные Штаты могут использовать влияние на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти на реализацию минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки [Зеленского в Вашингтон] с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанесите такой сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Вместе с тем Песков отметил, что Москва не считает себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств – США и Украины.
«Не собираемся это делать, единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки», – указал представитель Кремля.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Украинский генерал призвал готовиться к «нападению» России
Экс-замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко заявил о якобы возможном захвате Россией острова Змеиный, который находится в Черном море.
По его мнению, остров – «лакомый кусочек» для России, его захват приведет к блокировке портов Одесской и Николаевской областей. «Российскими силами его можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль», – рассказал он в интервью для РБК Украина.
Романенко рассказал, что на Украине уже прорабатывают план обороны острова. Он также выразил мнение, что от нападения Россию останавливает лишь возможная негативная реакция мирового сообщества.
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что для военного наступления на востоке Украины необходимо, чтобы на них «напали россияне».
В ЕК заявили о готовности консультировать Украину по «Северному потоку – 2»
Еврокомиссия готова провести запрошенные украинской стороной консультации по «Северному потоку – 2», сообщили в ЕК.
Еврокомиссия отправила на Украину ответ на запрос, в котором сообщила о готовности обсуждать и продолжать диалог по вопросам энергетики, сообщили в ЕК «Интерфаксу».
Там добавили, что ЕС придает большое значение «энергетической безопасности Украины».
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.