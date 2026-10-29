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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 23:24 • Новости дня

    Декларация саммита Россия – Африка включила более 100 пунктов

    Tекст: Антон Антонов

    Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.

    Документ состоит из пяти разделов, открывает его блок о сотрудничестве в политической и правовой сферах, где предусмотрена совместная работа по реформированию Совбеза ООН с учетом геополитических реалий и координация подходов в санкционной политике, передает ТАСС.

    Россия и африканские государства договорились противодействовать злоупотреблениям механизмами международной уголовной юстиции и выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, а также добиваться создания правовых механизмов компенсации ущерба странам Африки за колониальный период.

    В разделе о безопасности стороны наметили укрепление сотрудничества по борьбе с новыми угрозами, прежде всего терроризмом, и политизацией международно-правовых инструментов контроля над вооружениями, а также по предотвращению гонки вооружений в космосе. Параллельно предусматривается развитие партнерства для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

    Экономический раздел декларации посвящен расширению торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества и продвижению принципов суверенного развития. Россия и Африка намерены добиваться доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии, а также развивать взаимодействие в образовании, науке, в том числе в области изучения русского языка, и в космосе – от дистанционного зондирования Земли до проектирования космических аппаратов.

    Отдельные положения документа касаются сотрудничества в здравоохранении с акцентом на подготовку кадров, поставки лекарств и борьбу с эпидемиями, а также гуманитарной сферы – сохранения культурного наследия, противодействия фальсификации истории и возвращения культурных ценностей, вывезенных в колониальный период. Также предусмотрены обмены в спорте, туризме, молодежной политике и СМИ, включая совместные медиапроекты и борьбу с политизацией спорта.

    Заключительный раздел декларации посвящен охране окружающей среды и климату: участники саммита поддержали реализацию профильной конвенции ООН и Парижского соглашения исходя из национальных интересов. Россия и африканские страны выразили готовность развивать совместные природоохранные проекты, включая мониторинг, сокращение и поглощение выбросов парниковых газов, против политизации экологической деятельности, а также намерены вместе решать проблему дефицита воды в Африке и выступать против необоснованного задержания или ареста гражданских судов, в том числе идущих под флагами африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил об одобрении декларации московского саммита «Россия – Африка».

    Путин назвал союзнические отношения Москвы и африканских государств неоспоримыми.

    Путин заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

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    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    28 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии

    Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Ахмедом

    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает пресс-служба Кремля.

    «В Кремле состоялась беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопии Абием Ахмедом. Встреча прошла на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать в Москву и в этот раз. Ценю дружественный характер отношений между Россией и Эфиопией и наши с вами личные контакты, они всегда содержательные и конструктивные», – сказал Путин. Он также поздравил эфиопского премьера с переизбранием на пост, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил кратное увеличение товарооборота двух стран, объем которого по итогам января-сентября превысил 1,3 млрд долларов. По его словам, у Москвы и Аддис-Абебы есть немало масштабных перспективных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, науке, здравоохранении и мирном космосе. Путин пожелал Эфиопии успешного проведения конференции ООН по климату в 2027 году.

    «Россия и Эфиопия солидарно выступают в международных делах, налажен диалог в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках», – сказал Путин.

    В свою очередь премьер-министр Эфиопии выразил желание согласовать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, сделав его приоритетным направлением. Ахмед подчеркнул важность использования ядерной энергии в секторе здравоохранения, а также необходимость продолжить обучение эфиопских инженеров и обеспечить доступ к медицинским изотопам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом в Нью-Дели.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 00:11 • Новости дня
    Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает становление Африки одним из центров многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия всемерно поддерживает становление Африки в качестве одного из ключевых центров в новой системе многополярного мироустройства», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

    Президент отметил, что участники саммита уделят особое внимание наращиванию торгово-экономической кооперации с африканскими странами, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности и развитию здравоохранения, передает РИА «Новости».

    По итогам форума стороны утвердят итоговую декларацию и новый план действий партнерства Россия – Африка на 2027–2029 годы.

    Путин также подчеркнул возможность продолжить обсуждение задач укрепления российско-эфиопских связей и актуальных международных и региональных проблем, отметив, что по некоторым вопросам стороны уже начали обмениваться мнениями с глазу на глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на торжественном приеме в Кремле сравнил отношения Москвы со странами Африки с глубокими корнями дерева.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии.

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    29 октября 2026, 01:32 • Новости дня
    Премьер Эфиопии Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подарил президенту России Владимиру Путину свою книгу о философии синергии «Медемер».

    «Я приехал в Россию, я принес книгу философии синергии, где сказано о том, как мы развиваем нашу экономику, как мы работаем с нашими партнерами. Хотел бы передать вам нашу книгу», – приводятся слова Ахмеда на сайте Кремля.

    Книга «Медемер» написана премьер-министром Эфиопии и впервые издана в 2019 году, ее русский перевод был представлен 28 октября в Москве при участии телеканала RT, передает РИА «Новости».

    Ахмед отметил, что выход книги на русском языке расширяет ее международное влияние и дипломатическую ценность, а также создает культурный и интеллектуальный мост между народами Эфиопии и России. По его словам, это доказывает, что Эфиопия способна предложить мировому сообществу зрелые идеи, а Россия продолжает вдохновлять эфиопских ученых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России встретился с премьер-министром Эфиопии на полях саммита Россия – Африка в Москве.

    Путин на торжественном приеме в Кремле заявил о намерении России вносить реальный вклад в решение проблем Африканского континента.

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    29 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России

    Путин: Россия никогда не рассматривала страны Африки как объект соперничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не рассматривала африканские страны в качестве объектов для соперничества.

    Российский лидер выступил с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия – Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Россия никогда не рассматривала страны Африки как какие-то объекты для соперничества. Страны Африки для России всегда, на протяжении всей истории, были только друзьями. Мы не занимались колониальной политикой. Наоборот, мы помогали странам Африки освободиться от колониальной зависимости», – сказал Путин в ходе выступления, фрагмент которого публикует Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки уровня 85%.

    Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к президенту России как к брату.

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    29 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова сотрудничать с африканскими странами в строительстве атомных электростанций большой и малой мощности, а также в применении атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент отметил, что «Росатом» строит АЭС в Египте и реализует программы в сфере мирного атома с другими партнерами на континенте, сообщает РИА «Новости».

    «Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве. И мы готовы к этой совместной работе», – подчеркнул Путин.

    По его словам, энергетическое сотрудничество стало предметом подробного обсуждения на саммите. Многие участники отмечали вклад России в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.

    Путин добавил, что российские компании участвуют в масштабных электроэнергетических проектах на континенте, включая традиционную генерацию. Россия также идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.

    Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.

    Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    29 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Путин вручил букет президенту Намибии перед саммитом в Кремле

    Путин поздравил президента Намибии с днем рождения букетом цветов

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подарил цветы президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, поздравив ее с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    Владимир Путин вручил букет президенту Намибии перед началом пленарного заседания третьего саммита Россия – Африка, который проходит в Кремле, передает ТАСС.

    Отмечающая 29 октября свой день рождения Нетумбо Нанди-Ндаитва стала первой в истории Намибии женщиной-президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими государствами местной поговоркой про глубокие корни и ветер на торжественном приеме в Кремле.

    Владимир Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.

    Во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к переносу производств в Африку

    Путин заявил о заинтересованности бизнеса в переносе производств в Африку

    Tекст: Мария Иванова

    Россия заинтересована в переносе ряда производств в страны Африки из-за санкционного давления, заявил президент Владимир Путин.

    «Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны, взаимный интерес», – передает слова Путина на пленарном заседании саммита Россия – Африка РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что перенос производств соответствует интересам России в условиях многочисленных санкций в отношении экономики и бизнеса.

    Также Путин подчеркнул важность того, чтобы решения африканских партнеров были суверенными, вложения – защищенными и чтобы сотрудничество работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о ведении российскими компаниями дел в Африке на равных, без выкачивания прибыли в духе колониальных практик.

    В среду глава государства проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими странами местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Российский лидер назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.

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    29 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Названы популярные для учебы у студентов из Африки регионы России

    Большинство студентов из Африки выбирают для учебы вузы Москвы и Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование не в Москве или Петербурге, а в региональных учебных заведениях от Рязани до Мурманска, следует из данных, предоставленных в региональных вузах.

    Большинство приезжающих в Россию африканцев по-прежнему отдают предпочтение столичным университетам, однако многие стремятся поступить в региональные образовательные учреждения. География обучения охватывает различные уголки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы вузов.

    Одним из лидеров по числу таких учащихся стал Рязанский государственный медицинский университет, где профессии врача обучаются 812 студентов из Африки. В национальном исследовательском университете Нижнего Новгорода образование по различным направлениям получают 560 человек, а в Саратовском государственном медицинском университете учатся 550 выходцев с африканского континента. Белгородский госуниверситет выбрали 538 обучающихся, Уральский федеральный университет – около 400.

    В Казанском федеральном университете числятся 272 африканца, большинство из которых изучают фундаментальную медицину, геологию и экономику. Новгородский государственный университет принял 211 студентов из стран Африки, что составило десятую часть от всех иностранных учащихся вуза. В гражданских институтах Тюмени знания получают более 170 человек.

    Кроме того, выходцы с африканского континента осваивают специальности в Южно-Уральском, Кубанском, Самарском и Чеченском государственных университетах. Студентов из Африки также приняли вузы Северной Осетии, Бурятии, Новосибирска и Мурманска, где они изучают лечебное и горное дело, судовождение и другие дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики в отечественных вузах у студентов из стран Африки.

    В начале месяца во ВЦИОМ заявили о продолжающемся росте числа иностранных учащихся в России.

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    29 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин назвал Эфиопию православной страной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка напомнил, что Эфиопия является православной страной.

    Глава государства рассказал о взаимодействии с Эфиопией, передает РИА «Новости».

    «Россию и Эфиопию связывает многолетнее сотрудничество, очень близкое. Вот мы отмечаем, что Эфиопия не просто христианская, она еще и православная страна», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии.

    Президент выразил благодарность египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду глава российского государства провел встречу с Ахмедом.

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    29 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    РАН: Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия поставила Нигерии оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на низкой околоземной орбите, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Комплекс разработал и произвел Институт прикладной математики имени Келдыша. Поставка оборудования сейчас завершается, передает РИА «Новости». Чернышев пояснил, что данные со станций на территории России и нигерийской станции в совокупности создадут ценную базу данных для мониторинга космического мусора.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила о возможном росте товарооборота России со странами Африки по итогам 2026 года до 29 млрд долларов.

    Россия предложила африканским странам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подписании Россией и странами Африки декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.

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    29 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Российский тест на вирус Эболы успешно показал себя в Уганде

    Попова: Мобильные лаборатории Роспотребнадзора работают в 11 странах Африки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является лидером в организации эпидемиологического надзора, а отечественные мобильные лаборатории уже работают в 11 странах Африки.

    Глава ведомства выступила на сессии Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора. У нас есть генетический эпидемиологический надзор, у нас есть иммунологический эпидемиологический надзор. И у нас очень быстрые меры реагирования», – сказала Попова РИА «Новости».

    По ее словам, Россия делится технологиями и обучает зарубежных специалистов, в первую очередь из стран Африки, чтобы они могли самостоятельно выявлять и купировать риски распространения инфекций. В настоящий момент российские мобильные лаборатории работают в 11 африканских государствах.

    Особое внимание Попова уделила вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), назвав рост заболеваемости большой мировой проблемой. При этом она высоко оценила усилия соседней Уганды по локализации инфекции и недопущению повторных заносов заболевания.

    Глава Роспотребнадзора также добавила, что российский тест на вирус Бундибуджио, вызывающий лихорадку Эбола, успешно показал себя в Уганде. Третья в истории вспышка заболевания в ДРК началась в апреле 2026 года, число подтвержденных случаев превысило 9,9 тыс., от болезни скончались более 4,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о передаче африканским странам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства отметил помощь российских врачей жителям континента в борьбе с холерой и новым штаммом Эболы.

    Ранее Попова заявила о завершении клинических испытаний отечественных препаратов для защиты от смертельно опасных лихорадок.

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