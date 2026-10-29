Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

«Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.