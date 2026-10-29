Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.
Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.
Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.
В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.
В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.